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2020年10月底前，洛阳城市区集中供热率超87%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-15 08:54

　　我市日前印发《洛阳市加快调整和优化城市区能源结构产业布局促进环境空气质量持续改善实施意见(2018—2020年)》，提出到2020年，我市二氧化硫、氮氧化物排放量分别比2015年下降15%以上；PM2.5和PM10年均浓度比2015年下降18%以上，城市区PM2.5年均浓度达到54微克/立方米以下，PM10年均浓度达到95微克/立方米以下，优良天数达到260天以上；重度及以上污染天数比2015年下降25%以上。意见还对电力、供热、耐火材料等行业进行了具体要求，提出2020年10月底前，城市区集中供热率达到87%以上。

　　●杜绝“散乱污”企业死灰复燃

　　进一步明确“散乱污”企业及集群整治标准，在全面排查、清单管理的基础上，按照“先停后治”原则，实施分类处置。建立“散乱污”企业动态“清零”机制，坚决杜绝新上“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

　　●城市区涉气重污染企业搬迁改造

　　加快推进城市区涉气重污染企业搬迁改造、关停退出。2019年年底前，城市区耐火材料、铸造、有色冶炼、化工、玻璃五个行业企业退出比例达到20%以上，2020年年底前退出比例达到50%以上，2023年年底前全部退出，未按计划执行的依法依规予以关停。

　　●供热、供气更加清洁

　　到2020年采暖季前，原则上停用城市区集中供热燃煤锅炉，作为“调峰热源”应急备用或停运拆除。

　　加快供热管网建设，完成宜阳、孟津等“引热入洛”工程，2020年10月底前，扩大东线偃师首阳山“引热入洛”供热面积，累计集中供热面积达到6690万平方米，城市区集中供热率超87%。

　　加快储气设施建设，2020年采暖季前，至少形成不低于保障洛阳市日均3天用气量的应急储备能力。

　　●加快实施居民燃煤替代

　　2019年采暖季，实现新增“双替代”供热面积1260万平方米、城市区清洁取暖率达到100%；2020年实现新增“双替代”供热面积1140万平方米。供气供热覆盖区域及已完成“燃煤替代”区域不得使用散煤，区域内原有的洁净型煤加工中心退出。严查在城市区销售散煤行为，严防燃煤锅炉、燃煤大灶、经营性小煤炉反弹复用。

　　●产业集聚区环境不断提升

　　城市规划区内的产业集聚区落实环境监管责任，建立环境监管机构，完善环境监管制度。按照规划环评，严把项目准入，清理不符合产业集聚区规划的工业项目；开展产业集聚区内部及周边环境整治，做好道路降尘保洁工作，实施区域硬化、绿化等。通过实施区域综合整治，提高产业集聚区的规范化、标准化管理水平和清洁化生产水平，建设生态良好的区域环境。

　　●开展挥发性有机物专项治理

　　提高涉挥发性有机物排放行业环保准入门槛，城市区禁止新建涉挥发性有机物企业项目，禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。扶持培育挥发性有机物治理和服务专业化、规模化龙头企业，2020年挥发性有机物排放总量较2015年下降20%以上。

　　●联手中科院，用科技手段守护大气

　　与中科院大气物理研究所专家团队开展合作，常态化开展源清单编制、源解析等工作，形成污染动态溯源的基础能力。开展城市控尘计量考核，通过技术手段准确衡量各城市区保洁工作。整合建立全市大气污染物排放统一监管平台及交通智能化管控方案，为实施精准监管提供支撑。(洛阳晚报记者 潘立阁)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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