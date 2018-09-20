1978年在邓小平同志的领导下，我国进入了改革开放的历史新时期，改革开放四十年，我国广大农村生活面貌发生了天翻地覆的变化，从集体制到联产承包责任制，从此农村人的生活水平有了明显提高，我的家乡也随之取得了巨大变化。

1978年在邓小平同志的领导下，我国进入了改革开放的历史新时期，改革开放四十年，我国广大农村生活面貌发生了天翻地覆的变化，从集体制到联产承包责任制，从此农村人的生活水平有了明显提高，我的家乡也随之取得了巨大变化。

从粗布、的确良衬衣到现在追求名牌与时尚服装。过去的衣服只是防寒工具，没有美感而言，如今这些记忆已经成为永久的回忆，改革开放四十年后的今天随着物质的丰富衣服已不仅仅是防寒工具而是显示风度、展示个性的方式。

随着生活水平的不断提高，老百姓餐桌上的食物也发生着巨大变化，常听邻里老人谈起过去的饮食让人感慨万分，苞米面、红薯干、咸菜一点油星也没有，大人小孩都盼着过年，因为过年能吃上一顿饺子，吃上几个白面馒头。而如今的生活不仅仅是解决了温饱问题而是讲究营养均衡、粗细搭配、追求绿色食品。

曾经低矮的瓦房、潮湿的窑洞、一张竹床、一张方桌、几个木凳和猪羊鸡圈组合成一个所谓的家。而如今的农村楼房林立、窗明几亮，家具、电器一应俱全。从泥泞的小路到宽阔的水泥道路四通八达，出行的变化见证了农村的改变，从步行到自行车、电瓶车、摩托车到现在几乎家家拥有的私家车都见证着改革开放四十年天翻地履的变化，随着生活水平的提高，祥和富裕的生活条件，老白姓的精神面貌也随之改变，从来没有到如今丰富多彩的文化活动，电影院、图书室、文体活动、娱乐场所设施一应俱全，举不胜数，事实证明改革开放顺应民心，附合党意，四十年改革开放铸就的辉煌成就令人鼓舞。

展望改革开放的未来前景，我们必将紧密团结在以习近平为首的党中央周围，深刻领会党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，乘月破浪，把改革开放推向一个更高更好的领域，为全面建成小康社会和实现伟大复兴中国梦而不懈奋斗，祝愿我们的国家逐步强大，人民生活越来越美好！（西马沟社区网评员 赵卫民）