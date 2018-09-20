男子挖墓迁坟遇塌方 消防队员成功救人

近日，在洛龙区梁屯村旁一处坡地，一中年男子帮人挖坑寻找墓地旧址时坡地发生塌方，该男子胸部以下都被埋。消防队员赶到后，因无法使用大型救援工具，便轮番徒手挖土救人，最终将该男子成功救出。

消防队员徒手挖土救援(消防供图)

近日，在洛龙区梁屯村旁一处坡地，一中年男子帮人挖坑寻找墓地旧址时坡地发生塌方，该男子胸部以下都被埋。消防队员赶到后，因无法使用大型救援工具，便轮番徒手挖土救人，最终将该男子成功救出。

5日14时许，有人报警称梁屯村旁一坡地塌方，有人被埋。洛龙消防开元西路中队赶到现场后调查得知，发生险情的位置在梁屯村旁边一处堆放大量垃圾的坡地底部。原来，3名男子受雇于人，帮忙挖墓迁坟，当时正在此处挖坑，寻找一处墓地旧址，不料上方坡地塌方，其中二人从2米多深的坑内爬了出来，但有一人被埋到胸部。

消防队员现场勘查发现，3名男子挖的坑面积有1平方米左右，坑壁与坑底夹角几乎呈90度，加之当时下雨，旁边的坡地上还有石块不断往下滑落，存在二次塌方的可能，一名男子被泥土和石块埋至胸部，好在其意识还算清醒，但腿部疑似受伤，动弹不得。

除了天气条件不好，现场救援条件也较差。因为发生塌方的地方有大量垃圾，消防队员若使用挖掘机救人很可能引发二次塌方。因此，消防队员立即指派两名安全员对陡坡进行监控，同时向支队请求支援，特勤一中队随后到场协助。

最终，现场负责人决定，派一名消防队员到坑底为被埋男子戴上头盔，随后，该消防队员先用铁锹挖土，遇到无法铲起的建筑垃圾，就用手一点一点地挖，为了提高救援效率，消防队员索性脱掉手套，徒手挖土救人。现场消防队员轮番上阵。

雨越来越大，天色逐渐暗下来，被困男子也逐渐体力不支，意识开始有些模糊，现场医护人员立即为他送热水并为他补充葡萄糖。坑内的消防队员除了挖土，还要不断和男子说话，使他保持清醒。

1个多小时后，被困男子右腿被挖出，但救援人员发现男子的左腿成半跪姿势，被埋在更深处，且有几块石头将他脚踝死死卡住。又经过1个多小时紧张救援，男子被成功救出，随即被送往医院治疗。

目前，男子仅腿部受伤，无生命危险。（洛阳晚报首席记者 王博东/文 通讯员 王倩/图）