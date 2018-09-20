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洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期全面进入主体结构施工阶段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-14 09:14

　　昨日上午，在洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期工程现场，工人们正在进行主体结构首块底板浇筑施工 记者 鲁博 摄

　　昨日，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期地下工程首块底板开始浇筑，标志着该工程全面进入主体结构施工阶段，向着建成投用的目标又迈出重要一步。

　　当天9时，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场地下13米处，一块1650平方米的区域钢筋密布，车辆和人员整装待发。随着两台混凝土泵车同时开始浇筑，首块底板浇筑作业全面启动。现场施工负责人介绍，该块底板完成浇筑需要2天时间。

　　今年7月初，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期地下工程正式开工，主要建设内容包括地下停车场、换乘中心、地铁2号线车站及区间工程等，总建筑面积约15万平方米。同步实施的，还有该综合枢纽地面景观工程、既有高铁站房外立面改造工程等。

　　经过4个多月的持续攻坚，截至目前，地下工程已完成土方开挖130余万立方米，实现了大头落地。随着首块底板浇筑，该工程将全面转入主体结构施工阶段，预计在2019年春节前全部底板可浇筑完成。

　　市轨道交通公司负责人表示，根据施工进度安排，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场二期地下工程明年上半年完成全部工程任务量的70%，明年9月底实现整个土建工程封顶，明年年底将全部建成投用。届时，该区域将实现高铁、长途汽车、公交车、社会车辆、出租车等多种交通工具的互联互通，就近换乘。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 马毓鋆）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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