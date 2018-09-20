洛阳加强重点企业用煤管理 实行差别化限产措施

13日，我市下发《关于加强重点用煤企业煤炭消费总量控制工作的紧急通知》，将加强重点企业的用煤管理。

13日，我市下发《关于加强重点用煤企业煤炭消费总量控制工作的紧急通知》，将加强重点企业的用煤管理。

通知要求，各县(市)区要与统计部门密切沟通衔接，及时掌握本地区规模以上工业企业煤炭消费情况，下达工业煤炭消费总量控制目标；对于目标进度完成不好的企业，将实行“一厂一策”，开展专项督查，深入企业一线督促实施整改。根据通知，今年年底前，全市规模以上工业企业煤炭消费总量将控制在2322万吨以内，全社会煤炭消费总量将控制在2392万吨以内。

各相关部门将对重点用煤企业实行差别化限产措施，11月15日至12月31日，在确保安全前提下，将根据企业实际情况对重点企业采取限产等措施。

其中，对累计煤炭消耗量已达到或超过全年控煤目标的洛阳榕拓焦化有限责任公司、洛阳龙泽能源有限公司等企业，将采取最严格的限产措施，必要时将实行100%限产；对累计煤炭消耗量接近全年控煤目标的河南华润电力首阳山有限公司、大唐洛阳首阳山发电有限责任公司等企业，将采取适度限产措施，确保不超年度控煤目标；对煤炭消耗进度目标完成较好的洛阳龙羽宜电有限公司、神华国华孟津发电有限责任公司等企业，将不采取限产措施，但要督促企业加强生产工艺优化和用煤管理，最大限度减少煤炭消耗。

此外，市环境污染防治攻坚战领导小组办公室将对控煤工作不重视、采取措施不得力、导致企业限产措施没有落实到位的县(市)区政府，按照有关规定启动追责程序，严肃追责。（洛阳日报记者 高峰）