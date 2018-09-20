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“社区老人节”：坐上“时空穿梭机”“重返20岁”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 10:04

　　打扮一番合张影

　　核心提示

　　20岁时的您是什么模样，还记得吗？昨日上午，在西工区香榭里社区“社区老人节”的“重返20岁”环节，50多位年龄在70岁以上的老人仿照当下年轻人的装扮，穿上时髦的服装，坐上“时空穿梭机”，寻找20岁的自己，他们记忆如昨，分享青春故事。

　　时光倒流61年

　　他好像又穿上了20岁时的工装

　　牛仔外套、条纹衬衫、鸭舌帽、尖头皮鞋、格子领带……站在社区工作人员为老人们精心准备的服装前，不少人挑花了眼，有人跃跃欲试却又有一丝犹豫，有人害羞地拿着衣服比画许久不敢穿上。

　　“来，我试试这件。”81岁的闫红军指着一件深蓝色的牛仔外套，一边对工作人员说，一边摘掉头上的红色帽子，换上一顶浅色鸭舌帽，又戴上灰色波点护领。瞬间，一位时髦的“型男”出现在大家面前。

　　闫红军年轻时从事汽车修理工作。“20岁的时候，您在做什么？”听到记者的问题，闫红军想了想说：“拉架子车，干体力活呢！”他笑着拍了拍身上的衣服，“我20岁的时候穿的工装，颜色跟这件差不多，不过没这件舒服”。他说，当年自己虽然东奔西跑，但攒下的都是“资本”，现在自己的身体特别好。

　　他穿上西装“重返20岁”

　　1958年，20岁的付孟周正在上大学，经常穿粗布衬衫，当时看到有老师西装革履，心里羡慕得不得了。后来，付孟周的儿子结婚时，给他买了一套灰色西装。昨日，付孟周选了一套配有马甲的褐色格子西装，戴上一顶黑色礼帽，还搭配了一条羊绒围巾。

　　“结婚的时候都没这么穿过，这样式和颜色，我都喜欢。”付孟周拍完照片，又请化妆师为老伴儿打扮起来。之后，俩人撑起油纸伞，站在“重返20岁”的背景墙前合影留念。

　　如今的付孟周，每天练练书法，陪老伴儿到楼下散步，日子过得平静而幸福。他说，他会把自己“重返20岁”的照片给晚辈看，跟他们讲讲自己过去的故事。

　　俩老人无话不谈几十年 终于照了第一张合影

　　82岁的李翠兰和74岁的王玉娥是宜阳县同一个村的，王玉娥20岁的时候和李翠兰成了闺蜜，后来她们先后结婚，又一起在洛阳的同一个小区买了房子，几十年来无话不谈。

　　昨天，两位老人模仿网络流行的“闺蜜照”风格，互相搂着肩膀，头挨着头，在摄影师的镜头前开心地笑着。“我们俩关系美了几十年，一直想拍张合影，以前条件不好没拍，今天总算如愿了。”李翠兰说。

　　“我们永远20岁！”在背景墙前，一群刚结束时装表演的老年模特队成员，有的用手比V形，有的摆出将要飞翔的姿势。70岁的李广秋正在排队等着拍照，听到广场上响起动感的音乐，他忍不住挥舞双手，扭起了“迪斯科”。“这是属于我们那个年代的广场舞，跳着跳着觉得自己都年轻了。”他笑着告诉身边的朋友。

　　本月初，香榭里社区工作人员萌发了举办“社区老人节”的想法。“我们希望通过这种方式带给老人们欢乐。”社区负责人说，“重返20岁”这个主题既能让老人们开怀一笑，也能让他们通过化妆、穿时髦服装等独特的体验方式，弥补年轻时的遗憾，享受如今的温馨生活。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 赵喆/文 记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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