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涧西区一路面流水多日 这是为何？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-13 09:32

　　日前，一市民致电本报记者反映：最近，涧西区龙鳞路防洪渠南侧一处管道爆裂，地上流了不少水，不知道是怎么回事。

　　记者在现场看到，这个市民所说的地点在距离防洪渠南侧约20米的马路上，地面仍有水渍，但未发现管道爆裂和大面积出水情况。一住在附近的市民说，这个情况是从几天前开始的，此前是断断续续流水，这两天的水量稍微多了一些。

　　随后，记者联系了洛阳北控水务集团的工作人员。“前几天接到群众的反映后，我们已经对漏点附近的管道进行了初步排查。”工作人员说，该路段除了供水管道，还铺设有供热管道，由于漏点小且管道埋得较深，加上近期供热部门也正在进行打压试水，所以这两天，洛阳北控水务集团的施工人员和市热力公司的巡线员工一直在现场排查，待确定具体漏水原因和漏水管道之后，权责单位将尽快进行维修。（洛阳晚报记者 李岚）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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