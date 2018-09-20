洛阳市政协召开双月协商座谈会

9日，市政协召开双月协商座谈会，围绕“促进健康养老产业转型发展”主题进行协商议政、建言献策。 9日，市政协召开双月协商座谈会，围绕“促进健康养老产业转型发展”主题进行协商议政、建言献策。（>>>点击查看座谈会发言摘要） 座谈会上，部分省、市政协委员，民主党派代表、民意代表等，围绕推进医养结合、加强养老护理员队伍建设、提升社区养老服务能力等提出意见和建议，相关单位负责同志作了回应发言。 市政协主席杨炳旭参加座谈会并讲话。他强调，促进健康养老产业转型发展，是一个系统工程、长期任务，全市各级政协组织和政协委员要持续关注、深入调研、建言献策。要认真梳理大家提出的意见和建议，把问题找得更为精准、更为具体，把切实可行的意见和建议整理归纳出来，进一步完善协商专报，按程序报送市委、市政府及有关部门。希望政府相关部门重视对政协参政议政成果的研究、吸收和转化，积极采纳有价值的对策和建议。市政协要主动加强与市委、市政府和有关部门的沟通衔接，对大家提出的意见和建议及时询问了解落实情况，切实提升协商质量和实效，为推动我市健康养老产业转型升级、实现经济高质量发展贡献政协智慧和力量。 市领导王军、安石柱、曾丹梅参加座谈会。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 冯波）