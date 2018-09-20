明年，洛阳中心城区将新建改建小游园40个

阴雨停歇，在城市区的小游园内，不时能见到或流连于美景中、或在健身器材上锻炼的人，悠闲惬意。城市区周边的公路上，道路两旁的河岸边，不少树木换上了“黄衣”，给周围增添了一抹亮色。

阴雨停歇，在城市区的小游园内，不时能见到或流连于美景中、或在健身器材上锻炼的人，悠闲惬意。城市区周边的公路上，道路两旁的河岸边，不少树木换上了“黄衣”，给周围增添了一抹亮色。

记者从市有关部门获悉，《洛阳市2019年国土绿化提速提质行动实施方案》近日确定，明年，全市计划完成廊道沿线绿化提升23523亩，中心城区将新建改建小游园40个。今后，将有更多美丽的小游园、公路出现在市民眼前。

同时，黄河、伊河、洛河、瀍河、涧河沿线将实施全面绿化，打造优美的沿河风光带。结合邙山、周山、龙门山、万安山、首阳山的区域实际，进行高标准、大绿量绿化，形成绿色屏障。

●如何实施

方案要求

今年12月底前要完成造林绿化任务的60%

2019年4月底前全面完成绿化任务

“绿廊”提升工程

2019年，全市计划完成23523亩廊道建设任务，规划建设10条廊道亮点工程。同时，对2017年至2018年已实施绿化的高速公路、新310国道、快速通道、高铁、铁路沿线防护林带中缺株断档和树木成活率较低的地块进一步补植完善，规划补植以雪松为主的各类树木23.7万株。此外，今冬明春要完成中心城区新伊大街等20条新建道路绿化和关林路等14条道路海绵化改造工程。

如何提升：打造“一年四季景不同”的生态走廊。

“绿带”美化工程

在主要廊道及河流沿线实施荒山荒坡绿化1.73万亩，重点抓好洛栾高速、洛卢高速沿线“大字报田”绿化和小浪底库区周边绿化，营造水土保持林、风景林。

如何美化：尽量多规划栽植常绿、观叶、观花树种，突出景观效果。主要廊道及河流沿线荒山、坡地绿化，立地条件相对好的区域可栽植油用牡丹、核桃、花椒、苹果、樱桃、梨等经济林；立地条件差的区域以栽植侧柏、构树、五角枫等生态林为主。

“绿园”提标工程

重点实施城区周山，伊川县荆山、龙凤山，高新区莲花池等城郊森林的提升改造。按照“300米见绿，500米建园”的目标，在中心城区新建改建小游园40个。

如何提标：完善水电路等配套基础设施和便民服务设施，提升休闲娱乐、科普文化等功能。

“绿岛”完善工程

对高速公路上分布的6个互通区和36个收费站环岛实施高标准绿化提升。

“绿业”增收工程

结合脱贫攻坚，实施特色经济林建设工程，2019年发展各类经济林5万亩。

如何增收：结合当地经济林发展特点和优势树种，大力发展甜柿、核桃、樱桃、苹果、石榴、花椒、山茱萸、皂角等经济林，提高经济效益。

“绿村”营造工程

2019年实施村庄绿化美化269个。

如何营造：村庄绿化覆盖率不低于30%，主要路、河、渠、堤绿化率在95%以上，村内的空闲隙地、废弃宅基地等适宜植树地段应见缝插绿、应绿尽绿；鼓励群众开展庭院绿化。

村庄绿化美化要结合村庄特点，突出村庄特色。栽植观花树种、彩叶树种、本土长寿树种等。

“绿播”基础工程

与旅游相结合，在生态区位重要的小浪底水库、前坪水库、故县水库、陆浑水库周边的适宜区域，实施飞播造林7万亩。

如何绿化：营造常绿树、彩叶树、阔叶树混交的景观林区。（洛阳晚报记者 李雨璐）