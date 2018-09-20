洛阳今天多云到阴天 部分地区有小雨

市气象台预计，今天多云到阴天，部分地区有小雨，东北风3级左右，气温4℃到14℃；明天阴天转多云，偏东风2到3级，气温7℃到16℃。

昨天，又是阳光明媚的一天，公园、河边到处可见散步晒太阳的人，大家沐浴在灿烂的阳光下，分外惬意。

今天晚上，“双11”购物狂欢节就要到来，想必不少人已经摩拳擦掌，等待着清空购物车里那些看了又看的宝贝了。如今，“双11”堪称购物界的春运，因担心抢不到中意的宝贝，不少人熬夜等待11日0点的到来，好抢在第一时间下单。

一个单身的朋友感慨，“双11”原来只是单纯的“光棍节”，后来被电商平台开发成了全民购物狂欢节，大家只顾着买买买，几乎都忘了它还有“光棍节”这一寓意了。

不过，我们还是提醒您，下单前最好先看看钱包和银行卡里的资金是否充裕，理性消费，千万不要过度超前消费，不然您会发现距离下次发工资，时间漫长如几个世纪。

接下来关注一下天气情况。市气象台预计，今天多云到阴天，部分地区有小雨，东北风3级左右，气温4℃到14℃；明天阴天转多云，偏东风2到3级，气温7℃到16℃。看来今天又想变天，您出门游玩或逛街时最好带上雨伞，以免被雨淋到。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）