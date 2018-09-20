《北魏孝文帝》：拓跋迁都来洛阳(探寻戏曲中的河洛人文）

北魏孝文帝拓跋宏(元宏)是中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家，北魏第七位皇帝，即位时年仅5岁。

豫剧《北魏孝文帝》剧照

北魏孝文帝长陵

北魏孝文帝拓跋宏(元宏)是中国历史上杰出的少数民族政治家、改革家，北魏第七位皇帝，即位时年仅5岁。孝文帝亲政后，推行了一系列改革，其中最重要的是迁都洛阳，改汉姓、易汉服、正汉音、习汉俗。洛阳豫剧院演艺有限公司经过近3年时间打磨的《北魏孝文帝》，就是根据这段历史创作而成的，表现了一代英主孝文帝锐意改革的丰功伟绩与心路历程。

1 巧借“南征”迁都洛阳

由于北魏实行“子贵母死”制度，拓跋宏在被立为太子时，生母即被赐死，由属汉族的祖母冯太后抚养成人。冯太后足智多谋，拥有丰富的政治经验和才能，自太和元年(公元477年)以后，开始在社会风俗、政治、经济等方面进行一系列重大改革，有意识地进行汉化，孝文帝因此受汉文化影响较深。

太和十四年(公元490年)，冯太后去世，孝文帝哀伤至极，大哭三日。亲政后，他进一步推行改革，整顿吏治，颁布俸禄制，立三长制，实行均田制。

北魏长期都于平城(今山西大同)，此处地寒，风沙常起，当时就有人作诗“悲平城，驱马入云中，阴山常晦雪，荒沙罢无风”形容这里的恶劣环境。更重要的是，偏北的地理位置不利于北魏对整个中原地区的统治，而洛阳“东压江淮、西挟关陇、北通幽燕、南系荆襄，实为崤函帝宅、河洛王里”，孝文帝决定迁都洛阳。

迁都谈何容易，何况是从北方迁到中原，从游牧文明转向农耕文明，不但守旧贵族反对，普通鲜卑民众也有抵触情绪。为保证迁都顺利进行，孝文帝别出高招，进行了周密的部署：他事先与汉族朝臣李冲和任城王拓跋澄商议，借讨伐萧齐之名南下，在“南伐”途中完成迁都。

太和十七年(公元493年)八月，孝文帝拜辞冯太后永固陵，亲率大军30万，号称百万，南下“伐齐”。时值秋天，阴雨连绵，道路泥泞，大军苦不堪言，历经近1个月，数十万北魏将士才抵达洛阳。将士们疲惫不堪，恨不得坐下再不起来，鲜卑贵族哪受过这等罪，更是叫苦不迭。孝文帝却一身戎装，执鞭催马，命令将士立即开拔。文武百官见此情形，纷纷跪倒在孝文帝的马前，叩头不止，苦苦哀求停止“南伐”。

孝文帝见时机已到，便将自己的真实意图和盘托出，表示如果大家都不想“南伐”，那么就索性将国都迁徙到这里，反正千里迢迢辛苦跑一趟，决不能空手而返，“今者兴动不小，动而无成，何以示后？苟不南伐，当迁都于此”！(《资治通鉴》)

不等大臣们有所反应，孝文帝又说道：“欲迁者左，不欲者右。”在场大臣大多不乐意迁都，但更不愿“南伐”，情急之下，只好站到左边，表示同意迁都。迁都洛阳之事，就在孝文帝自编自演的一出戏中顺利实现了。

2 锐意改革全盘汉化

在豫剧《北魏孝文帝》中，有一首贯穿全剧的乐府诗：“寒彻春雷动，冰雪渐消融。涓涓东流去，百川融海中。”这首乐府诗正表达了这部戏的主旨——追求进步，锐意改革。

剧中，几乎所有人物都能在历史中找到，唯独一个女性角色是虚构出来的，那就是嵇芳。在剧情设定中，嵇芳是“竹林七贤”之一嵇康的后人，因舍身保护太学石经而与拓跋宏相识。剧中也出现了许多与洛阳相关的文化符号，如嵇芳在太学遗址守护的是东汉蔡邕主持刻制的熹平石经；孝文帝居住的宫殿，是洛阳历史上鼎鼎大名的太极殿；孝文帝与嵇芳相识，是因为嵇康所谱的《长清曲》……

嵇芳是一个符号化的人物，身上闪烁着博学、仁厚、善良的光芒，代表了汉家文化，是华夏文明的象征。孝文帝对嵇芳的高山流水之情，其实也反映了他对华夏文明的向往。

太和十八年(公元494年)，孝文帝正式宣布迁都洛阳。随着迁都的进行，大批鲜卑人源源不断地涌入内地，北魏政府又面临着许多新问题：鲜卑人的衣着、习俗与中原不同，多数人不会说汉语，且新迁之民初到洛阳，住处不足，也无存粮，人心恋旧。在王肃、李冲、李彪、高闾等汉族士人的支持下，孝文帝立即着手改革鲜卑旧俗，全面推行汉化。

在洛阳，他大举推行改革，下诏禁止士民穿胡服、说胡语；规定迁到洛阳的鲜卑人，死后要葬在河南，不得还葬平城；亲率群臣着汉服、说汉话、改汉姓、习汉礼，就连皇后不说汉话都要被废掉。

3 大义灭亲赐死太子

这些汉化改革受到了洛阳汉族百姓尤其是士人的热烈拥护，却遭到了鲜卑守旧贵族的强烈反对，其中包括太子元恂。

元恂生于太和六年(公元482年)，《魏书》记载：“恂不好书学，休貌肥大，深忌河洛暑热，意每追乐北方。”元恂不喜欢汉文化，对“之乎者也”没有半点兴趣，又很肥胖，最怕洛阳的炎热天气，常思北归。他又不愿穿汉服，对所赐汉族衣冠尽皆撕毁，顽固保持鲜卑旧俗。中庶子(官名)高道悦多次苦言相劝，他不但毫无悔改之意，反而怀恨在心。

太和二十年(公元496年)八月，孝文帝巡幸嵩岳，命元恂留守。孝文帝出巡给了元恂可乘之机，他与左右合谋，秘密选取宫中御马3000匹，阴谋出奔平城，并亲手杀死高道悦。

孝文帝闻讯大惊，怒不可遏，中途折返洛阳，当即见元恂，列举其罪，亲加杖责，并说“古人有言，大义灭亲。此小儿今日不灭，乃是国家之大祸”，废元恂为庶人，囚禁于河阳无鼻城。次年四月，孝文帝巡幸长安，御史中尉李彪秘密上表，告发元恂又与左右谋反。孝文帝得报，急派人带着毒酒赶赴河阳，逼令元恂自尽。元恂时年十五岁。

4 英年早逝葬于长陵

孝文帝亲政以后，日理万机，勤于理政，操劳于朝堂之中，奔波于疆场之上，十几年如一日。公元499年，心力交瘁的孝文帝染上重病，死于南征军中，年仅33岁，后葬于长陵。

在孟津县朝阳镇官庄村东南800米处，矗立着一大一小两个墓冢，这对俗称“大小冢”的墓冢，便是北魏孝文帝长陵及文昭皇后陵。很长一段时间，人们对这两个历经沧桑的墓冢一无所知。

史书中虽记载了孝文帝葬在洛阳附近的长陵，但要在邙山上诸多墓冢中准确找出长陵谈何容易，直到1946年2月，《魏文昭皇太后山陵志铭》(简称《高照容墓志》)在大小冢的小冢内出土，考古人员才终于解开了大小冢的“身世”之谜。

文昭皇后高照容，是孝文帝的贵人、北魏宣武帝元恪之母。死后，孝文帝追封她为昭仪，谥号文昭贵人，先葬长陵东南“终宁陵”。宣武帝即位后，追尊其为文昭皇后，孝明帝时又追封皇太后，并迁葬于长陵西北六十步处。

《魏文昭皇太后山陵志铭》的出土，确定了小冢即文昭皇后之墓冢。墓志上记载“祔高祖长陵之右”，小冢处于西北，大冢处于东南，古人所讲左右，以坐北面南为原则，小冢相对于大冢，自然是处其右。人们才明白，小冢东南的大冢就是那位迁都洛阳、推动民族大融合的北魏孝文帝的长陵。（洛阳日报记者 田中够 文/图）