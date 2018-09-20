洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今天洛阳多云转晴天 气温3℃到17℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-08 08:45

　　昨天上午，老天的情绪还算稳定，但到了下午，还是忍不住落雨了。

　　昨天一大早，小记的微信朋友圈就被立冬的话题刷屏，大家纷纷诉说天冷，也感慨日子过得飞快，不知不觉间一年又将过去。

　　立冬，冬三月之始。立冬与立春、立夏、立秋一样，在农历上表明一个新季节的开始。我国民间常把这一天当作冬季的开始。

　　“四立”即立春、立夏、立秋和立冬，均是昭示不同的季节来临，因此尤为重要。古代皇帝号称天子，不仅是一国的行政首脑，还肩负沟通天与人的使命。因此，每当“四立”来临时，传统上都要求天子率满朝文武，去郊外迎接。比如立冬前3天，太史要禀告天子：今年某日某时立冬。于是，天子乃齐。齐，顾名思义就是整齐，目的是让身心达到一种清洁虔敬的状态，为此要沐浴更衣、不饮酒、不食荤等。

　　到了立冬这一天，天子亲率三公九卿，迎冬于北郊。立冬是在北郊迎接，立春、立夏、立秋则分别在东郊、西郊、南郊迎接。在郊外举行迎接仪式回来之后，天子还要照例对臣下进行赏赐。比如，立冬时，天子还朝要“赏死事，恤孤寡”，用现在的话说，就是抚恤烈士遗属、孤寡老人等。这么做的目的，一方面当然是显示天子的宽厚，另一方面也是为了创造一种人人都喜乐的和谐局面。

　　还别说，古时的人真是讲究，处处彰显着仪式感。说完立冬，咱接下来关注一下这两天的天气。市气象台预计，今天多云转晴天，偏南风2级到3级，气温3℃到17℃；明天晴天转多云，偏西风2级到3级，气温2℃到18℃。从今天起，这波雨就走了，气温开始明显回升，如果您已将羽绒服翻出来，正在犹豫是否穿，可以再等等，到下一轮降温时再穿也不迟，不过前提是身上足够暖，别冻着。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张燕]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·诺如病毒高发期来临！如何保护孩子们？
  • ·骨头汤不补钙，核桃不补脑！ 这些谣言坑了无数人
  • ·家有遗传代谢病患儿 来申请救助金 最高可获一万元
    		•
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
        携手五十载，迈进金婚，对每一对夫妇来说，都是值得好好纪念的。陈耀奇、李竹枝夫妇为了纪念金婚，共同制作...
  • ·您的旅行照片也能美美的
  • ·“抛”开儿女自驾游 花甲老人耍得美
  • ·遛弯儿 “聊天” 92岁老人和她的小母鸡
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 秋色斑斓 多彩河洛
  • 洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止
  • 家中热费缴多少？咱们一起来算笔账
  • 2018记者节特别报道：把我的故事讲给您听
  • 中信重工：打造智能化工厂 提升核心...
  • 洛阳动漫博物馆
  • 李亚在全市生态环境保护大会上强调：...
  • 今天洛阳阴天有小到中雨 气温3℃到10℃
  • 3岁男童河滩不慎落水 陌生男子舍身救人
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    异地办理居民身份证换领、补领的所需材料
    精彩图片
    2018记者节特别报道：...
    中信重工：打造智能化...
    秋色斑斓 多彩河洛
    洛阳动漫博物馆
    精彩热帖

    瑜伽采风掠影

    雨之声合唱团周年庆

    蒿县白河千年银杏

    深秋国花园 依然惹人醉
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605