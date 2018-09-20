今天洛阳多云转晴天 气温3℃到17℃

今天多云转晴天，偏南风2级到3级，气温3℃到17℃

昨天上午，老天的情绪还算稳定，但到了下午，还是忍不住落雨了。

昨天一大早，小记的微信朋友圈就被立冬的话题刷屏，大家纷纷诉说天冷，也感慨日子过得飞快，不知不觉间一年又将过去。

立冬，冬三月之始。立冬与立春、立夏、立秋一样，在农历上表明一个新季节的开始。我国民间常把这一天当作冬季的开始。

“四立”即立春、立夏、立秋和立冬，均是昭示不同的季节来临，因此尤为重要。古代皇帝号称天子，不仅是一国的行政首脑，还肩负沟通天与人的使命。因此，每当“四立”来临时，传统上都要求天子率满朝文武，去郊外迎接。比如立冬前3天，太史要禀告天子：今年某日某时立冬。于是，天子乃齐。齐，顾名思义就是整齐，目的是让身心达到一种清洁虔敬的状态，为此要沐浴更衣、不饮酒、不食荤等。

到了立冬这一天，天子亲率三公九卿，迎冬于北郊。立冬是在北郊迎接，立春、立夏、立秋则分别在东郊、西郊、南郊迎接。在郊外举行迎接仪式回来之后，天子还要照例对臣下进行赏赐。比如，立冬时，天子还朝要“赏死事，恤孤寡”，用现在的话说，就是抚恤烈士遗属、孤寡老人等。这么做的目的，一方面当然是显示天子的宽厚，另一方面也是为了创造一种人人都喜乐的和谐局面。

还别说，古时的人真是讲究，处处彰显着仪式感。说完立冬，咱接下来关注一下这两天的天气。市气象台预计，今天多云转晴天，偏南风2级到3级，气温3℃到17℃；明天晴天转多云，偏西风2级到3级，气温2℃到18℃。从今天起，这波雨就走了，气温开始明显回升，如果您已将羽绒服翻出来，正在犹豫是否穿，可以再等等，到下一轮降温时再穿也不迟，不过前提是身上足够暖，别冻着。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 禹东晖）