洛阳市消协发布“双十一”消费警示

市消协近日发布“双十一”消费警示，提醒消费者在此期间要理性购物，谨防促销陷阱。

随着“双十一”即将来临，各大电商平台和线下商场纷纷加大促销力度，在消费者享受价格优惠的同时，由虚假宣传、定金问题和商品质量等问题引发的消费纠纷也相对增多。市消协近日发布“双十一”消费警示，提醒消费者在此期间要理性购物，谨防促销陷阱。

在购物方面，市消协提醒消费者要做到提前关注商品价格，不被虚假折扣迷惑，不被明显低价误导；平时要多关注电商平台及相关经营者资质和信用，对网店的营业执照、行业许可、网店信誉、综合评价等信息进行全面评估，理性参与促销活动；针对各种优惠促销，消费者应仔细阅读，向客服询问清楚后再下单。

在下单前，消费者还需仔细查看相关退换货政策和承诺。市消协特别提醒，定金预售商品并不等同于定制商品——购买定金预售商品应该享受7日无理由退换货的权利，但定制商品不享受7日无理由退换货。近年我市针对此类问题的投诉有所增加，消费者应注意其中差别。

在购买商品后，消费者应关注快递流程。因“双十一”购物量大，易出现延迟发货的情况，消费者应谨慎购买对储存条件有严格要求的商品；在签收快递物品时，务必开箱验货，遇有不符合情况时应当面拒签。

此外，在维权方面，消费者要注意收集相关证据，保留好消费凭证。市消协提醒消费者平时也可多了解消费者权益保护法和即将实施的电子商务法等，一旦自身合法权益受到损害，要及时向平台客服投诉或向网络电商所在地的市场监管部门投诉，依法主动维权。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 肖慧）