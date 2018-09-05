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洛阳市强力推进城市基层党建创新发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-07 08:52

　　城市的改革发展稳定，离不开基层党建作保障。

　　日前，全市城市基层党建领导小组暨2018年国有企业党建联席会议召开。会上，一项项推进城市基层党建创新发展的举措得到总结和推广。这折射出我市坚持以人民为中心的发展思想，推进城市基层党建创新发展，持续完善城市治理体系、增强城市治理能力、提高人民群众生活质量的生动实践。

　　完善城市治理体系：

　　实施“四级联创四化并举”

　　加快建设副中心、打造全省增长极，需要进一步完善城市治理体系，需要坚强有力的城市基层党建作保障。

　　市委书记李亚强调，要进一步研究把握城市基层党建的新变化新特点，在组织结构设置、组织活动方式、政治功能提升、服务功能完善等方面不断探索创新、规范完善，切实提升我市城市党建工作水平。

　　今年9月，我市印发的《关于实施“四级联创四化并举”加强城市基层党建工作的意见(试行)》提出，实施“四级联创四化并举”就是以市、区、街道、社区四级联动体系为依托，实现硬件标准化、活动规范化、决策科学化、服务最优化。这既是加强城市基层党建工作的总体目标，又是我市落实中央、省委要求的创新举措。目前，这项工作正在各城市区稳步推进，成效初显。

　　——筑牢党建引领“主阵地”。设施规范、功能完备的社区党群服务中心，可为居民提供日间照料等便民服务的“邻里中心”，内容丰富、提供“菜单式”资源的开放式组织生活基地……在涧西区的大街小巷，各类基层党建阵地深受辖区居民欢迎。除了涧西区，各城市区通过整合各类资源，逐步形成了“区—街道—社区”三级党建主阵地。

　　——建强基层治理“主心骨”。通过基层党组织标准化规范化建设，我市不断增强街道、社区党组织的基层治理能力，党员干部队伍的服务本领也进一步提升。以空巢老人、残障人士等困难家庭为“圆心”，打造“15分钟党员服务圈”；实施党员联系群众“1+10”工作法，及时倾听居民心声、处理群众诉求；组建党员志愿服务队，开展形式丰富的文艺活动，让辖区到处是浓浓的“文化味”……一项项创新举措层出不穷，基层党组织的地位在群众眼中也越来越显著。

　　提升城市治理能力：

　　下好区域化党建“一盘棋”

　　目前，我市城镇化率超过56%，不少社区有上万人，人多、事杂，而社区工作人员人单力薄、服务能力有限。城市基层党组织如何破解服务城市改革发展稳定这一大课题？

　　与洛阳职业技术学院等驻区单位党组织共同为辖区党员群众提供健康义诊、提供家电维修等便民服务，与市水利工程局等驻区单位党组织共同开展邻里美食节、流动党课进工地等活动，与黎明小学等驻区单位党组织联合开展贫困帮扶活动……西工区邙岭路街道党工委书记王蕾介绍，今年以来，该街道党工委牵头组织驻区18家单位成立了“红色众筹”党建联盟，大力开展区域化党建工作，通过定期设置需求清单、资源清单，开展双向认领等形式，有效整合了辖区共驻共建单位党组织的资源力量，不断提升辖区党组织建设、管理和服务水平。

　　市委组织部有关负责人表示，做好城市基层党建工作，就是要加强党建引领基层治理、推动区域化党建，在街道、社区党组织的统筹协调下，共商区域发展，共抓基层党建，共育先进文化，共同服务群众，共建美好家园。

　　目前，我市大力开展区域化党建工作，各城市区的街道、社区党组织通过运用“三征三议三公开”等工作法，累计吸纳了1200多个驻区单位与社区实现事务联商、组织联建、活动联办、平安联创，服务群众由街道、社区“独唱”变为区域党组织“合唱”，打出了一套“组合拳”。去年以来，全市驻区单位共享场地241处，为居民办理各类实事8200多件，受益群众近20万人次。

　　提高居民生活质量：

　　“三社联动”更好服务群众

　　居民有服务需求，通过网页、手机APP或拨打电话，就能完成服务项目“下单”，针对有特殊情况的居民，社区人员还将上门服务……

　　近年，涧西区在全区71个社区中大力推进“三社联动”工作，积极引入社工组织，搭建公共服务综合信息平台等信息化平台，为辖区群众提供12大类120项便民服务。居民可就近选择任意社区办理个人事项，由受理社区与户籍地社区之间进行后台数据核实，初步实现了“让信息多跑路、让群众少跑腿”。

　　为进一步提升社区党组织服务功能，近年，我市坚持推行社区、社会组织和社会工作专业人才三者资源共享、优势互补的“三社联动”模式，通过建立健全政府购买社会服务制度，将原本一些由社区承接或协助开展的物业、养老、青少年服务等工作，转移给更为专业的社工组织和社工承担。

　　目前，我市已累计培育社区便民服务促进会等580个优秀的社区社会组织和18家民办专业社工机构，洛阳市心理咨询师协会等57家社会组织、329个特色服务商家分批进驻和录入信息平台，涵盖社工类、教育类等贴近群众生活的86项服务，“社区搭台、社会组织唱戏”的局面已初步形成。

　　“在城市生活得更方便、更舒心、更美好，才能使人民群众更加自觉地感党恩、听党话、跟党走。”市委组织部有关负责人说，我市将进一步建强街道、社区党组织，坚持党建引领，整合社会资源，全面服务群众衣食住行，不断提高城市基层党建质量，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章提供坚强组织保证。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张伊霖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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