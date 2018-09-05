洛阳全面开展第三次国土调查工作

昨日下午，在收看收听全国、全省第三次国土调查工作部署电视电话会议后，我市立即召开相关会议，对扎实开展全市第三次国土调查工作进行部署。

昨日下午，在收看收听全国、全省第三次国土调查工作部署电视电话会议后，我市立即召开相关会议，对扎实开展全市第三次国土调查工作进行部署。

第三次国土调查是党中央、国务院决定实施的一项重大部署，是促进“多规合一”，协调优化城镇空间、农业空间、生态空间，建立国土空间开发保护制度的基础支撑，对推进生态文明建设和绿色发展、摸清自然资源家底具有重要意义。按照国家和省统一部署，此次国土调查期间，我市将利用遥感、测绘、地理信息、“互联网+”等技术，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全市耕地、园地、林地、草地和商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类的分布及利用状况，建立互联共享的覆盖全市域的集影像、地类、范围、面积和权属于一体的国土调查数据库。

市委常委、市政府党组成员王琰君在会上强调，要提升政治站位，充分认识开展第三次国土调查的重要性和紧迫性，加强组织领导、做好宣传发动、落实保障措施，确保在2019年年底前全面完成外业调查及数据统一时点更新，圆满完成第三次国土调查工作。 （洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李欣蔚）