今日小暑 “烧烤模式”即将开启

今日多云间晴天，东北风2级～3级，气温21℃～32℃；明天多云到阴天，局部有阵雨或雷阵雨，偏东风2级～3级，气温21℃～30℃。

今日，我们迎来小暑节气。市气象台预计，今日多云间晴天，东北风2级～3级，气温21℃～32℃；明天多云到阴天，局部有阵雨或雷阵雨，偏东风2级～3级，气温21℃～30℃。

小暑中的“暑”为热，小暑为小热，意思是还不十分热。小暑期间，全国大部分地区进入盛夏。《千字文》中有“寒来暑往”的说法，其实无论是小暑、大暑，还是小寒、大寒，这些都是直接反映气温变化的节气。

俗话说“热在三伏”。通常小暑节气到来10天之后入伏，从入伏到立秋这段时间，称为“伏夏”。今年7月17日入伏，伏天长达40天——头伏10天、中伏20天、末伏10天，“三伏天”是一年中气温最高的时段。

小暑时节，天气炎热，民间过伏天习惯吃清凉消暑的食物，因此很多习俗都和饮食有关。民间素有小暑吃藕的习俗，藕中含有大量的碳水化合物及丰富的钙、磷、铁、维生素，具有清热、养血、除烦等功效，适合夏天食用。

莲藕的吃法有多种，可以凉拌，也可热炒。记者喜欢吃莲藕炖鸡、莲藕炖排骨等，这样荤素搭配，营养均衡。

清代诗人、美食家袁枚爱吃熟藕，他在《随园食单》中写到糯米藕的做法：藕眼里灌入糯米，用红糖蜜汁煨熟，与藕汤一起煮，味道好极了。

民国时期的学者张通之著有《白门食谱》，其中讲糖醋藕的做法很简单：将藕切成薄片，以白糖和醋烹成，让人回味。

当代著名作家汪曾祺曾写过一篇小说《熟藕》，说的是一个叫刘小红的女子很喜欢吃零嘴，最爱吃的是王老卖的熟藕的故事。王老一辈子卖熟藕，他煮藕很费时间，一锅藕得煮七八个小时，这样的熟藕一口咬下去，令人满口糯香。

写到这里，记者忍不住想赶紧去超市买来鲜藕，回家尝试藕的各种做法，借此消夏。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)