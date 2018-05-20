中国工商银行洛阳分行心系莘莘学子——第41届国际教育展7月14日将在洛举行

为了满足客户出国留学、因私购汇、外汇汇款、外汇汇票等个人外汇业务的需求，大力发展个人外汇业务，工商银行洛阳分行联合新东方·前途出国，将于7月14日下午两点在洛阳华阳国际大饭店举行第41届国际教育展，推出以“留学之途，工行相助”为主题的出国留学金融服务活动。

为了满足客户出国留学、因私购汇、外汇汇款、外汇汇票等个人外汇业务的需求，大力发展个人外汇业务，工商银行洛阳分行联合新东方·前途出国，将于7月14日下午两点在洛阳华阳国际大饭店举行第41届国际教育展，推出以“留学之途，工行相助”为主题的出国留学金融服务活动。

据该分行个人金融业务部总经理张艳丽介绍，在此次活动中，工商银行为所有渴望申请海外名校的洛阳学子提供一次和校方接触的机会，近距离了解出国留学的第一手资讯。活动期间(7月1日至9月30日)，凡持规定的留学证明材料到工行办理因私购汇业务的客户，无论购汇金额大小，均可享受更加优惠的购汇汇率。在活动期间推出的特色金融服务个人留学贷款业务也备受关注。凡持指定证明材料在工行办理留学项下“全球快汇”汇出业务、开立外币汇票或购买外币旅行支票的客户，还可享受手续费(包括电讯费)优惠。活动期间，办理赴美留学通见证开户业务可免费获得美国电话卡。

作为一家负责、有担当的国有大行，工商银行将竭诚为您的留学资金筹措提供优质服务，为莘莘学子的求学之路提供全方位支持。(刘毓晖 罗晓铭)