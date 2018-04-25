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落水孩子一声“救命” 洛阳一群热心人变身“救援队员”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-07 08:48

　　吴宇明指示男孩落水处

　　4日17时30分许，一名10岁左右的男孩不慎跌入涧河王城湖，男孩在水中起起伏伏，大喊救命。情势危急，很多市民上前施救，一场争分夺秒的大救援随即上演：一商店老板抓起救生圈跳入水中；清理水面垃圾的工人开着冲锋舟奔向男孩；一烧烤店老板扛来长梯，还有人下水托举……经过众人努力，男孩最终安全上岸。

　　西岸商店老板抓起救生圈跳入水中

　　当日17时30分许，宽约50米的涧河王城湖一派平和景象，西岸一旅馆的老板石松春在逗孙子，东岸河堤的小台阶上一名小男孩在跑着遛狗，几名垂钓者随意坐在河边。

　　突然，石松春听到东岸传来救命声，抬头一看，刚才还在遛狗的小男孩不知何时已经落水，他挣扎着想要上岸，可河堤光滑又有坡度，孩子扒了几次都没成功。

　　石松春赶紧跑着沿街大声呼救。附近一商店的老板孙正伟听到喊声后跑出店，一看男孩情势危急，当即脱掉衣服找来救生圈跳入水中。刚一入水，他的右脚就被河堤边的铁丝网划了道口子，孙正伟顾不上疼痛，把救生圈往脖子上一套，拼命朝东岸男孩落水的位置游去。

　　东岸烧烤店老板扛来长梯，顺着河堤斜坡递下去

　　与此同时，正在东岸吃烧烤的食客也发现了险情。当时，烧烤店老板吴宇明正站在铝合金长梯上修理门头，烧烤师傅宋华峰在旁边烤鱼。听到食客呼喊后，吴宇明迅速从梯子上下来，宋华峰则已冲到前面，翻过岸边栏杆，顺着河堤斜坡往底部的小台阶滑去。

　　吴宇明翻过栏杆后，见男孩离岸约有2米，担心用手拉不到男孩，又转身扛来长梯，顺着河堤斜坡把长梯先递给宋华峰。

　　“河堤斜坡是凹凸不平的水泥面，坡又陡，我怕自己一不小心也掉到河里，就蹲着身子、双手按着斜坡一点点儿往下挪，后来才发现手都磨破了。”吴宇明说。

　　在吴宇明滑向河堤底部小台阶时，准备回家的过路市民刘智民也发现了险情，当即转身参与救援。

　　路过的市民衣服都没脱就下了水

　　宋华峰先扛着长梯跑到男孩身边。他把长梯伸向男孩，男孩抓了几次都没抓到，挣扎的动作也越来越慢。刘智民见状，担心孩子支撑不了太久，当即大喊“必须下水”，他把手机往吴宇明手里一塞，顾不上脱衣服就跳入水中。

　　此时，男孩已经明显体力不支，身子直往水里沉。刘智民游到男孩身边，拦腰将其抱住，托举着把他往梯子位置推。吴宇明则在小台阶上把梯子斜插入水，宋华峰站在梯子上伸手拉男孩。

　　当携带救生圈的孙正伟从西岸游来时，刘智民和孙正伟正在水下托举孩子，宋华峰则在梯子上拉孩子，吴宇明在堤边把稳长梯，其间，清理河面垃圾的工人胡建合和韩宝传发现险情后驾驶冲锋舟赶来，最终，在众人齐心协力下，男孩被营救上岸。

　　宋华峰将男孩搀扶到烧烤店休息，吴宇明还抱来棉被给他盖上，刘智民、孙正伟、胡建合和韩宝传见孩子平安，就悄然离去。

　　18时30分左右，男孩的母亲赶来将男孩带走。21时许，男孩的父母再次来到店内表示感谢。

　　附近居民建议在小台阶入口处增设栅栏

　　王城湖工程管理所管理员韩彬称，每年夏天，王城湖两岸都会有不少孩子戏水，他们为此增设了多名巡查员。

　　长春路办事处负责王城湖西岸巡查的巡查班班长胡宝生说，每年5月到10月是溺水事故的高发期，他们除了在王城湖边拉起提醒横幅，还每天安排巡查员沿途巡查，在岸边放置了一套救生装备。孙正伟所用的救生圈就来源于此。

　　附近有居民建议：应该在男孩下到小台阶的滑坡处增设栅栏，防范此类意外再发生。还有居民建议：家长应该尽到监管子女的责任，日常多对子女进行安全教育。（洛阳晚报记者 山军伟 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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