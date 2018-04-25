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5名犯罪嫌疑人从韩国被引渡回洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-07 08:28

　　5月5日凌晨3时许，5名涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人被我市警方成功押解回洛。这是我国首次从韩国引渡涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人，也是“猎狐行动”一次性引渡人数最多的国际执法合作成功案例。

　　2012年1月起，犯罪嫌疑人赵某(仍在逃)、姬某、温某、李某、董某、马某等人在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下，以年收益18%的高额利息为诱饵，承诺每月支付资产收益、到期支付本金，向不特定公众387人非法吸收资金1.4亿元人民币，未兑付资金9744万余元人民币。

　　案发后，赵某等人出逃。2015年7月，我市公安部门对赵某等人涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。2016年12月，洛龙区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对赵某、姬某、温某、李某、董某、马某批准逮捕。

　　为尽快将赵某等人抓获归案，我市警方组成追逃专班，确定追逃工作方案。经侦查，赵某等6名犯罪嫌疑人陆续逃往韩国，并在济州岛获得了永久居留身份。我市警方立即上报信息，向公安部申请发布国际刑警组织红色通报。

　　2017年6月，公安部通过外交渠道就上述6名犯罪嫌疑人向韩国司法主管机关提起引渡请求，并提供了我市警方准备的扎实完备的证据。今年2月27日，韩国警方将姬某、温某、李某、董某、马某5人抓获，并随后启动引渡审理程序。5月1日，韩法院批准将姬某等5人引渡回中国。5月3日，公安部“猎狐行动”办公室迅速组成工作组赴韩。

　　5月4日，赴韩工作组将5名逃犯押解回国，我市警方连夜将姬某等5人安全押解回洛。公安部“猎狐行动”办公室有关人士表示，姬某等5人从韩国被成功引渡回国，体现了中韩执法部门共同打击犯罪的坚决态度，再次表明中国公安机关与世界各国执法机关的合作日益紧密。（洛阳晚报记者 智慧）

　　名词解释

　　“猎狐行动”

　　“猎狐行动”是开展打击虚假信息诈骗犯罪活动专项行动的代号。近年来，个别不法分子靠发布虚假信息进行诈骗犯罪活动。为了打击虚假信息诈骗犯罪活动，维护广大人民群众的经济利益和正常的经济秩序，确保社会安全稳定，树立方便群众良好形象，构建和谐社会，公安部决定开展打击虚假信息诈骗犯罪专项行动——“猎狐行动”。
[ 责任编辑：史戎戎]
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