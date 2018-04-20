洛阳多部门联手惩戒“老赖”

“去年以来，我市两级法院共录入失信被执行人名单22908条。”昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，通报3起惩戒失信被执行人典型案例。

“去年以来，我市两级法院共录入失信被执行人名单22908条。”昨日，市中级人民法院召开新闻发布会，通报3起惩戒失信被执行人典型案例。

据介绍，这3起案件的被执行人因拒不履行生效判决，被列入失信被执行人名单后，在生活中处处受限，无法购买高铁票、参加选举受限……遂纷纷联系法院主动履行。

去年，我市出台加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施办法，部署了11类100余项惩戒措施，构建了“一处失信，处处受限”的联合惩戒大格局。我市两级法院积极推进建立健全覆盖房屋、土地、车辆等重要财产形式的“点对点”查控系统，初步形成多部门、多行业、多领域、多手段查控工作机制。据统计，2017年至今，我市两级法院共录入失信名单22908条，充分运用限制其坐飞机、乘高铁、出入境、招投标等限高措施，与市文明办、市发改委等部门联合推出信用“红黑榜”，有力促进了诚信洛阳建设。

目前，市中级人民法院正在积极协调全市失信惩戒联动单位加快惩戒软件开发使用，实现对失信被执行人名单信息的自动比对、自动拦截、自动监督、自动惩戒，促使其主动履行义务。即日起，我市将开展为期一个月的失信联合惩戒暨集中曝光“老赖”宣传月活动，努力营造“一处失信、处处受限”社会氛围。(洛阳日报记者 申利超 通讯员 王博文)

>>>>典型案例

●案例１

2016年8月，老城区人民法院审理杨某诉周某委托合同纠纷一案后，依法判决被告周某返还杨某4080元。

判决生效后，周某拒不履行，杨某遂申请强制执行。法院执行人员多次前往周某住处送达执行通知书，并通过电话与其联系，但周某采取不予回应、推诿拖延的态度逃避执行。

为敦促其履行义务，老城区人民法院将周某列入失信被执行人名单，对其进行信用惩戒。因被纳入失信被执行人名单，周某准备到外地办事时，不能购买高铁票和飞机票，只能主动到法院缴纳执行款。

●案例2：老赖竞选村干部被一票否决

被执行人刘某系一起合同纠纷案件的被告。法院审理后，判决刘某给付原告蔡某某40万元。判决生效后，刘某没有主动履行给付义务。2016年2月19日蔡某某向法院申请强制执行。

栾川县人民法院立案执行后，依法向刘某送达了执行通知书和报告财产令，发现其名下并无可供执行的财产。执行人员多次上门规劝刘某履行还款义务，刘某却以各种理由规避执行。法院遂将其纳入失信被执行人名单。

2017年下半年，栾川县出台全面支持人民法院基本解决执行难问题的实施意见，其中一项是对失信被执行人担任村“三委”班子成员进行审核。村“三委”班子在选举时，需将候选名单送一份到法院，核查是否是失信被执行人，而一旦有记录在案，直接一票否决。前不久，身为村干部的刘某得知今年换届可能会泡汤后，急忙主动联系执行法官，要求同申请人协商解决。法院最终促成双方达成执行和解协议，被执行人刘某按协议付清了执行款。

●案例3：老赖互联网金融信用降低

芦某是一起借款合同纠纷案的被告，被法院判决偿还原告孙某4.69万元。判决生效后，芦某未履行生效法律文书确定的还款义务，孙某向吉利区人民法院申请强制执行。

执行过程中，执行人员多次电话联系芦某，其均表明拒不还款，法院依法将芦某纳入失信被执行人名单，并冻结其名下部分银行账户。之后，之前态度强硬、拒不还款的芦某主动找到了法院要求主动履行。

原来，芦某在外地经营一家网店，网店生意一直不错。她发现被法院纳入失信被执行人名单后，自己的芝麻信用分由800多降到了100多分，卖家信用也大幅降低，她不仅难以再通过支付宝平台融资，网店生意也一落千丈，这才慌了神。