2018年国家跨行业跨领域工业互联网平台开始申报啦

记者近日从市工信委获悉，2018年国家跨行业跨领域工业互联网平台申报工作即日起开始，报名时间截至27日12时。 记者近日从市工信委获悉，2018年国家跨行业跨领域工业互联网平台申报工作即日起开始，报名时间截至27日12时。 《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出，到2020年，支持建设10个左右跨行业跨领域工业互联网平台，有效支撑制造业转型升级。此次申报单位应为省内注册，具有独立法人资格的制造行业大型骨干企业、互联网企业、信息技术企业、自动化企业等。 各申报单位将资料报送至所在辖区县(市)区工信主管部门，统一汇总后于27日12时前报送至市工信委信息化办。咨询电话：65952369。 （洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙）