洛阳市委巡察组向8家单位党组织反馈巡察意见

4月23日至24日，市委巡察组先后向市林业局、市审计局、市文物局、市国资委、市公共资源交易中心、市交通局、市公路局和洛阳职业技术学院8家单位党组织反馈巡察意见。

4月23日至24日，市委巡察组先后向市林业局、市审计局、市文物局、市国资委、市公共资源交易中心、市交通局、市公路局和洛阳职业技术学院8家单位党组织反馈巡察意见。

市林业局党组领导核心作用发挥不充分，大局意识不强，责任担当不够，贯彻落实省委、市委决策部署不到位。基层党建工作虚化弱化，“三会一课”质量不高，干部人事管理不严格。管党治党不力，廉政风险防控不到位，违规发放津补贴、公款旅游等违反中央八项规定精神问题禁而不止；涉林项目、资金监管薄弱，违规审批、虚报套取补贴等问题多发，个别林业干部职工利用职权和职务影响谋取私利。

市林业局党组书记、局长魏进忠表示，市委巡察组的反馈意见，实事求是地指出了市林业局存在的问题，我们完全接受。局党组将以此次巡察反馈为契机，端正态度、严肃对待，高标准高质量完成好各项巡察整改任务，以实际行动为我市林业生态建设作出应有贡献。

市审计局党组大局意识不强，担当精神不足，服务保障全市中心工作不力，参谋助手等审计职能作用发挥不到位，落实审计监督全覆盖要求有差距。党组落实“两个责任”有差距，抓党风廉政建设措施乏力，以审谋私、违规接受宴请与礼金等违规违纪问题时有发生。机关党建虚化弱化，执行民主集中制不到位，财务管理不严格，党费管理不规范。

市审计局党组书记、局长马春强表示，对市委巡察组反馈的问题、提出的意见，虚心接受、照单全收，将专题召开会议进行研究部署，认真制订整改方案，细化分解任务，逐一落实整改，着力推动全市审计工作健康发展。

市文物局党组重业务轻党建、重工程轻监管问题突出，履行管党治党主体责任意识不强；纪检组聚焦主责主业不够，监督措施乏力。党组凝聚力弱化、进取劲头不足，落实市委、市政府决策部署不力，重点文物项目推进缓慢，博物馆资源利用落后于社会发展需求。基层党建工作不扎实，“三会一课”制度落实不到位，干部人事政策执行不严格，“吃空饷”问题整治不彻底。部分局属二级机构执行中央八项规定精神打折扣，超标准占用办公房、滥发津贴补助、公款旅游等问题禁而不绝。

市文物局党组书记、局长余杰表示，巡察反馈的意见客观准确，将及时召开党组专题会议，研究部署整改工作，进一步明确整改责任、措施，切实把抓好问题整改作为改进作风、推动工作的重要动力，促进全市文博事业健康发展。

市国资委党委抓党建工作责任意识不强，国企党建工作薄弱；落实全面从严治党责任压力传导不够，“四风”和违反中央八项规定精神问题禁而不止。贯彻市委决策部署不够有力，深化国企改革工作进展迟缓；履行出资人职责不到位，对企业监督管理不严格，国资流失问题多发；对监事会、审计部门发现企业存在的问题督促整改不彻底。

市国资委党委书记、主任苗惠芳表示，市委巡察组反馈的情况客观公正，指出的问题切中要害，提出的意见具体可行，我们全面认领、诚恳接受。国资委党委将认真履行巡察整改主体责任，采取有力措施扎实整改，推动市国资委系统各项工作再上台阶。

市公共资源交易中心党组整体合力不足，领导核心作用发挥不充分，大局意识、担当精神不够强，服务和保障重大项目在招投标环节顺利“落地”有差距。党组主体责任落实不到位，党风廉政风险点排查存在盲区，投标保证金管理制度不完善，存在较大廉洁风险；招投标平台作用发挥不充分，场内交易监管软弱乏力，“不愿管不能管”问题突出；作风建设不深入，干部职工违反中央八项规定精神问题依然存在。

市公共资源交易中心党组书记、主任康凌香表示，巡察反馈意见客观全面、切中要害，中心党组诚恳接受、全部认领。将认真履行好主体责任，逐条逐项进行整改，全面深化巡察成果运用，坚持“公开公平公正”原则，规范平台管理，服务全市经济社会发展。

市交通局党组示范引领作用不强，凝聚力、向心力不够，推进市委、市政府中心工作统筹不够有力，深化公交改革迟滞，个别重大项目进展缓慢；贯彻落实安全责任制打折扣，对交通运输企业失控漏管，安全责任事故频发。交通公路系统工程项目领域招投标等环节监管不到位，围标串标禁而不绝；干部队伍教育管理监督不够严格，违规违纪问题多发；干部人事政策落实不到位，“近亲繁殖”现象突出。

市交通局党组书记、局长李松民，市公路局党委书记、局长仝宇鹏一致表示，巡察组反馈的意见客观准确，切中要害，交通公路系统照单全收、诚恳接受，对照问题，制订整改方案，建立台账，确保整改到位；同时，举一反三，建立长效机制，巩固巡察成果，全面促进交通公路事业科学发展。

洛阳职业技术学院党委班子政治站位不高，领导核心作用发挥不充分，凝聚力、执行力不强。履行巡察整改主体责任不力，上轮巡察反馈的部分问题整改不彻底或未整改。纪律规矩意识淡薄，执行干部人事政策随意性大。管党治党不力，廉政风险隐患较突出。作风漂浮，落实中央、省委、市委关于发展职业教育的政策和部署乏力，师资力量薄弱，重大任务进展缓慢，教育教学基础条件明显滞后于高等职业教育发展需要。

洛阳职业技术学院党委书记朱美荣表示，学院党委一定把巡察“回头看”反馈意见整改落实作为重大政治任务，切实落实责任，深刻剖析问题根源，逐项对照检查，坚决整改纠正，确保收到实实在在成效，为早日实现市委确定的“四高一强一率先”奋斗目标作出职业技术学院的应有贡献。

市委巡察组在被巡察单位收到的一些反映党员干部的问题线索，已按规定转市纪委监委、市委组织部等有关方面处理。 （洛阳日报记者 李江涛 通讯员 徐云峰）