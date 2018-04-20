第三届洛阳（国际）机器人暨智能装备展览会将于5月11日至13日举行

又一国际性的机器人及智能装备盛会花落洛阳！昨日，《洛阳晚报》记者从市会展办获悉，5月11日至13日，第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会将在洛阳会展中心举行。

又一国际性的机器人及智能装备盛会花落洛阳！昨日，《洛阳晚报》记者从市会展办获悉，5月11日至13日，第三届洛阳(国际)机器人暨智能装备展览会将在洛阳会展中心举行。

该展会由洛阳市政府主办，天津振威展览股份有限公司承办，是第36届中国洛阳牡丹文化节活动之一。依托我市的产业需求和地域优势，该展会将为参展企业搭建智能制造及机器人产业交流、合作和展示的平台。

展会期间将举行高峰论坛、机器人大赛、项目签约等活动，展出面积1.2万平方米。目前已完成145家企业招展，ABB(知名机器人技术供应商)、美国泰克、西门子、京东、华为等世界500强企业将参展。

高峰论坛将邀请企业、政界、科研等领域的代表，包括中国工程院院士谭建荣等，通过政策解读、市场分析、趋势探讨等深度剖析洛阳、全国乃至全球机器人及智能装备领域发展情况。

在机器人大赛上，将有诸多集表演性、互动性为一体的服务、趣味机器人，参观者现场可与机器人互动。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）