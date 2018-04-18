职工孩子患先天性心脏病 同事捐款4万余元

昨晚，还在郑州的伊川人范幸乐接受记者电话采访时说，不满5个月大、患有先天性心脏病的儿子哲哲上周三已在郑州一家医院接受了手术治疗，目前病情稳定，他们有望五一前后回家。

昨晚，还在郑州的伊川人范幸乐接受记者电话采访时说，不满5个月大、患有先天性心脏病的儿子哲哲上周三已在郑州一家医院接受了手术治疗，目前病情稳定，他们有望五一前后回家。

“感谢大家送来的救命钱，我会教育孩子做个有爱心的人。”她此前说。

为挽救儿子生命，夫妻俩花光了家里积蓄

29岁的范幸乐是伊川县志成燃料有限公司金城加油站的一名员工。去年年底，她生下儿子哲哲。哲哲的降生为这个家庭带来了不少欢乐，但不久，哲哲就出现呼吸急促、间断呻吟等症状。

范幸乐和丈夫把孩子带到市区一家医院治疗，经医生诊断，哲哲患有先天性心脏病，需要长期住院治疗。后来，为了给孩子治病，范幸乐和丈夫辗转多家医院。今年3月下旬，哲哲被转至郑州一家医院作进一步治疗。

范幸乐说，她和爱人每月的收入勉强能维持一家人的生活，加之婆婆身体不好长年用药，家里本就没有多少积蓄，给哲哲看病现在已花光了家里积蓄。

“孩子除了患有先天性心脏病，还患有喘息性支气管肺炎，巨额治疗费让我和爱人一筹莫展。”范幸乐说，医生告诉她，治愈哲哲的病很不容易，仅初期治疗就需十几万元，而后还必须尽快手术，不然会危及生命。

大家纷纷伸援手，不到两天爱心捐款超过4万元

因为孩子在异地治疗，范幸乐不得不向单位请了长假。前几天，加油站负责人王义均给范幸乐打电话询问哲哲接受治疗的情况如何，不料，“电话那头，她语气低沉，我一再追问，她才说给孩子治病需要十几万元，一家人为此快愁白了头”。

王义均得知情况后心里很不是滋味，她清楚范幸乐一年工资也就2万多元，家里根本无力筹借十几万元治疗费。“不能让员工因缺钱给孩子看不起病，再因病致贫。”王义均说，她在公司管理层会议上动员大家献爱心，自己率先捐款1万元。

随后，一场爱心捐款在范幸乐的同事间展开了。30元、50元、100元、200元……不到两天时间，爱心捐款额就超过了4万元。

“人有旦夕祸福，谁没有遇到难处的时候？帮忙是应该的。”上班不久连工资还没拿到手的李安琪说，虽然她和范幸乐没见过几次面，但同事们的义举让她很感动，她把从生活费里省下的200元投进了爱心捐款箱。

“感谢大家送来的救命钱，会教育孩子做个有爱心的人”

“42150元。”4月9日上午，王义均等人驱车赶到哲哲所在的医院，把募集到的捐款交到了范幸乐手中。

“我从郑州返回洛阳途中，收到了范幸乐通过微信发来的一封感谢信。”王义均说。范幸乐在感谢信中这样写道：“谢谢所有帮助我和关心哲哲的人，你们是哲哲生命中的贵人，感恩你们的帮助，谢谢你们！”

“感谢大家送来的救命钱，我会教育孩子做个有爱心的人。”范幸乐接受记者采访时说。

昨晚，范幸乐通过电话告诉记者，哲哲上周三已接受了手术治疗，目前病情稳定，他们有望五一前后回家。同时，在院方的支持下，她已经给儿子申请了专项救治基金。救治基金获批之后，哲哲的大部分治疗费就可以报销了。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 李德伟）