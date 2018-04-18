洛阳推动企业绿色化改造 绘出产业发展新蓝图

近日，从工信部传来好消息，在全国第二批绿色制造名单中，我市中航锂电(洛阳)有限公司、洛阳白马集团有限责任公司成为国家级绿色工厂。

近日，从工信部传来好消息，在全国第二批绿色制造名单中，我市中航锂电(洛阳)有限公司、洛阳白马集团有限责任公司成为国家级绿色工厂。

何谓绿色工厂？绿树成荫、环境整洁、空气清新……这是绿色工厂留给人的直观印象，其背后是绿色发展理念带来的工业发展模式新变革。

近年，我市深入贯彻落实新发展理念，积极构建“565”现代产业体系，以企业为主体，坚定不移推动绿色发展，绿色工厂逐渐兴起。它不仅生产线上无污染，产生的废水废料还可回收再利用，其产品也是环保节能的，这为老工业基地产业转型升级提供了新路径。

全产业链“绿意”浓

22日，市气象台发布大风蓝色预警信号。走进中航锂电(洛阳)有限公司(下称中航锂电)，在强劲风势的带动下，厂区道路两旁路灯上的风叶呼呼直转。

“你可别小看这些路灯，和寻常路灯大不相同。”中航锂电设能后勤部设备能源安全管理室主任王福田介绍，路灯顶端为风叶，下方装有太阳能电池板，是一种风光互补的新能源LED路灯。这些路灯既能用风力发电，又能用太阳能发电，有效解决了当风力资源不足或太阳能电池板转换率不足时，充电不足，无法保证正常亮灯的问题。

小小路灯，蕴藏着丰富的绿色发展理念。中航锂电全公司共190盏路灯，一年可节电4.16万千瓦时，相当于节约标准煤5.12吨。

中航锂电不仅路灯是“绿色”的，厂区的房顶也藏着“绿色”秘密。该公司在厂房房顶投资建造了3174.6千瓦光伏发布式发电示范项目，年均发电量336.48万千瓦时，占该公司用电总量的5%。

中航锂电的产品主要是动力锂电池，主要用于新能源汽车、储能电站等新能源行业。该公司以绿色产品、绿色生产过程为核心，在生产过程、产品设计、污染物排放等方面，进行绿色化探索，走出了一条独具特色的绿色工厂建设道路。

在国内动力电池行业，中航锂电造就了很多个“第一”。但有一点不得不提，那就是其拥有国际领先的动力电池梯级利用和回收管理体系。所谓梯级利用，就是根据电池的能量，逐级多次利用，从而延长电池使用周期，最大限度减少资源浪费。

无论是电池梯级利用技术，还是拆解回收，都是贯彻绿色发展理念的体现。“绿色工厂理念贯穿企业发展始终。在产品生产过程中，我们尽量采用少毒、低毒的原料，减少废料、废气的排放，提高能源的回收利用率。”王福田介绍。

“绿色引擎”驱动转型升级

中航锂电正是我市绿色工厂建设的一个典型代表。绿色工厂是在保证产品功能、质量及制造过程中人的职业健康安全前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求的工厂。

“绿色工厂建设包含方方面面，基础设施、原材料、生产过程、能源利用、产品回收等等，这些都在绿色工厂考核指标里面。”市工信委相关负责人介绍，创建绿色工厂，可以促进工业结构优化、提质增效，促进绿色制造，在行业内起到“绿色、节能、环保”的引领作用。

我国从2016年提出创建绿色工厂，在《中国制造2025》中，我国还将建设绿色工厂列为重点工作，提出了“到2020年建成千家绿色示范工厂”的目标。截至目前，全国绿色工厂已达409家。

对于转型升级中的洛阳制造业来说，绿色工厂的创建更带有紧迫性和必要性。洛阳转型发展面临的突出问题是产业结构不优、市场主体不强、产品质量不高。实施绿色化改造、建设绿色工厂，既是新常态下推动传统产业转型升级、加快新旧动能转换的重要抓手，也是企业提升发展质量、增强内生动力的根本路径。

洛阳白马集团有限责任公司(下称白马集团)前身是河南洛阳棉纺织厂，2014年白马集团搬迁至孟津县华阳产业集聚区。在建设新厂的同时，白马集团就将绿色工厂的理念贯穿其中，收到了用地集约化、生产清洁化、废物资源化、能源低碳化等效果。

以废物资源化为例，该公司洗澡水和办公楼的暖气水来自回收的蒸汽冷凝水；利用机器自身的发热来提高车间温度，不再使用蒸汽加热；生产过程中产生的废棉销售给其他企业循环利用。

“企业转型升级和绿色工厂的建设并行不悖。在绿色工厂的建设过程中，企业会更加自觉地对生产工艺进行改造、加大对环保设施的投入力度、采用智能化生产线、提高资源回收率等，这对于企业实现高质量发展、提高产品品质、降低成本和能耗，都是十分有帮助的。”市工信委相关负责人表示，这符合当前制造业转型升级的方向，契合绿色发展理念。

为绿色发展“釜底加薪”

近年，我市围绕“9+2”工作布局，积极推动企业技术改造、智能化改造、绿色化改造，专门出台相应实施方案，力促制造业向着高端化、绿色化、智能化、融合化发展。

在绿色化改造方面，我市积极推广先进清洁生产技术，重点实施永宁金铅等6个清洁生产技术改造项目，累计投资1.54亿元；加强重点用能行业节能，实施工业能效赶超行动，2017年淘汰61台高耗能变压器、82台高耗能电机，排查“散乱污”企业8814家，取缔化工等16个行业3026家污染严重、产能落后企业。

绿色工厂作为工业制造过程的核心单元，是践行工业绿色发展理念、实现绿色转型升级的核心对象，也是绿色化改造的重要抓手。根据《洛阳市推进工业绿色化改造攻坚方案》，今年我市将建设5家绿色示范工厂，2020年建设10家绿色示范工厂、2个绿色园区。

我市将持续以企业为主体，以标准为引领，对标绿色工厂、园区、供应链评价标准，按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，分类创建绿色工厂，促进绿色生产和绿色消费。在绿色园区方面，我市以企业集聚、产业生态化链接和服务平台建设为重点，推行园区综合能源资源一体化解决方案，深化园区循环化改造，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，提升园区资源能源利用效率，力争培育一批创新能力强、示范意义大的示范园区。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 赵长青 肖本立）