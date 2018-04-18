清清黄河水 注入洛阳邙山渠

邙山渠边，垂柳青青，夕阳的余晖让清澈的水面上金光点点……昨日，记者在邙山渠龙翔大道段附近看到，亲水步道上，不乏市民健身、休闲的身影，70岁的市民郭方感叹：“有了水，景致都有了灵气，真美！”

邙山渠边 垂柳青青

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邙山渠边，垂柳青青，夕阳的余晖让清澈的水面上金光点点……昨日，记者在邙山渠龙翔大道段附近看到，亲水步道上，不乏市民健身、休闲的身影，70岁的市民郭方感叹：“有了水，景致都有了灵气，真美！”

昨日，《洛阳晚报》记者从市河渠管理处获悉，经过近期的试运行，目前邙山渠已正式通水，这也是邙山渠加固改造工程实施后再次通水。

1 清泉来自小浪底，可为瀍河、九洲池、铁路防洪渠等注入活水

昨日下午，记者在位于金水河水库东侧的邙山渠引水口处看到，源源不断的清流涌出。

市河渠管理处工程科科长杨路通介绍，作为“引黄入洛”工程的一项重要内容，邙山渠加固改造工程正在顺利推进，“卡脖子”工程已全部建设完毕，为邙山渠成功引水奠定基础。

本月15日8时30分，邙山渠开始实施引水；16日4时30分，经过20个小时，引水通过邙山渠注入瀍河。

邙山渠引水的源头为小浪底南岸。小浪底南岸引水口分水枢纽的进水总闸开启后，黄河水将沿全长20公里的“引黄入洛”工程主隧洞穿越邙岭，向南流入西工区汶家沟分水枢纽。到这里后，其中一路黄河水会经金水河水库，流入涧河、中州渠，另一路则由邙山渠向东进入瀍河市区段上游。

邙山渠市区段长15公里，流经西工区、老城区、瀍河区，最终流入瀍河。邙山渠成功引水后，可为瀍河、洛河、九洲池等城市水系补给活水。后期，待铁路防洪渠治理工程完毕，还可为其引水。

杨路通说，由小浪底南岸至瀍河，整个引水过程都以自流的方式进行。

清流注入邙山渠

2 预计全年有9个月可引水

经过几日的引水，金水河水库东侧的邙山渠内，蓄水深度已超过一米。

常言道“黄河水，一碗水半碗沙”，但引入邙山渠的黄河水经过小浪底水库的沉淀，清澈见底，能改善我市瀍河、洛河等的水质。

“每年6月至8月为黄河主汛期，小浪底要进行调水调沙，此时小浪底水库内的水位要低于引水口高度，无法实现引水。预计今后除黄河主汛期外，全年其他9个月都有清流注入邙山渠。”杨路通说。

3 通水路、补漏洞，工程啃下多块“硬骨头”

邙山渠加固改造工程中，有多个“硬骨头”工程——

工程实施期间，为一拖集团大拖装配厂北侧修建了一条长800米的“L”形渠道防渗沟，将该厂西侧、北侧的来水阻挡在厂区之外，避免厂区内地下水位抬升，发生倒灌现象，也确保邙山渠能顺利引水。

同时，对将邙山渠引水中的水路梗阻段——洛北重工机械有限公司渠道卡口段进行了改建，在引水流经的暗渠内新建了一条长为320米的下穿式引水槽，以确保引水渠道畅通。对西陡沟进行了防渗处理，确保引水水质。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄洁/文 记者 李卫超/图）

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邙山渠小档案

邙山渠位于我市北部，1958年竣工。邙山渠渠首位于新安县磁涧镇金家村西。渠水自西向东流经新安县、西工区、老城区、瀍河区，最后流入瀍河，全长26千米。此前主要功能为灌溉和防洪。