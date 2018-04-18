洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川县南泥湖村：把“服务经”念到群众心坎上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 08:50

　　“这是俺村历任党支部书记业绩图。这些业绩，激励着我们支部一班人心往一处想、劲往一处使。”昨日，在栾川县冷水镇南泥湖村，党支部书记李广指着墙上的业绩图说。

　　2012年，为了服务矿产开发，南泥湖村的1742名群众整体搬迁至位于栾川县城的栾川乡安康社区。该村成为该县唯一的整体搬迁安置村。

　　人搬来了，人心怎么留、人气怎么聚？李广说，党支部经过研究，决定把念好为民“服务经”作为凝聚民心的突破口。

　　今年3月15日，在安康社区新时代“三新”讲习所里，李广拿出“小本本”给大家说起了村里的“致富好汉榜”：“去年，支部一共为17名群众介绍了工作，让他们给大伙儿讲讲致富故事。”

　　“这样的讲习，能激起群众的劳动热情，也是一种服务。”李广说，类似的场景正在南泥湖村的每个角落上演，缓缓汇成一曲为民服务协奏曲。

　　把群众在乎的事办成、办好，群众就满意，坐落于社区中心位置的党群服务中心就是最好的见证。从最初的办证、咨询，到后来的民政、计生，再到如今的邮件收发、电费收缴、话费充值、水电抢修，曾经的小小便民服务站在不经意间变成了一个“庞然大物”，让群众真切感受到了“一站式服务”的便捷高效。

　　如何发挥党员作用，让群众彼此守望？去年，南泥湖村党支部推行了党员楼道长制度，让每栋楼里的党员都担起为民服务的担子。他们把全村64名党员划分为15个小组，每栋楼都明确一人为楼道长。

　　如今的南泥湖村，新时代“三新”讲习所、党建文化长廊、文化活动广场、党建书屋、党代表工作室等一应俱全，党员积分管理、分类量化考评、主题党日等活动有序开展。党支部一点点、一步步把为民“服务经”念到了群众的心坎上。

　　“服务，是夯实支部堡垒作用的强心针，也是促进干群关系融洽的贴心棉。”李广说。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 马恺）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 清清黄河水 注入洛阳邙山渠
  • 一季度洛阳经济实现“开门红” 全市GD...
  • 世界古都论坛发布《洛阳宣言》
  • 洛阳特大轴承建功特大舰船
  • 洛阳站启用新自动取票处 取票不用再过...
  • 外国游客来洛画牡丹引路人惊叹
  • 洛阳国家大学科技园二期项目预计7月交...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 研...
  • “牡丹13号”近期将在洛阳地铁1号线“...
  • “洛阳玻璃”再创浮法玻璃世界最薄纪录
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    外国游客来洛画牡丹引...
    守住根 传承魂 惠及民...
    世界古都论坛专家：找...
    清清黄河水 注入洛阳邙...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605