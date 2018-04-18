栾川县南泥湖村：把“服务经”念到群众心坎上

“这是俺村历任党支部书记业绩图。这些业绩，激励着我们支部一班人心往一处想、劲往一处使。”昨日，在栾川县冷水镇南泥湖村，党支部书记李广指着墙上的业绩图说。

“这是俺村历任党支部书记业绩图。这些业绩，激励着我们支部一班人心往一处想、劲往一处使。”昨日，在栾川县冷水镇南泥湖村，党支部书记李广指着墙上的业绩图说。

2012年，为了服务矿产开发，南泥湖村的1742名群众整体搬迁至位于栾川县城的栾川乡安康社区。该村成为该县唯一的整体搬迁安置村。

人搬来了，人心怎么留、人气怎么聚？李广说，党支部经过研究，决定把念好为民“服务经”作为凝聚民心的突破口。

今年3月15日，在安康社区新时代“三新”讲习所里，李广拿出“小本本”给大家说起了村里的“致富好汉榜”：“去年，支部一共为17名群众介绍了工作，让他们给大伙儿讲讲致富故事。”

“这样的讲习，能激起群众的劳动热情，也是一种服务。”李广说，类似的场景正在南泥湖村的每个角落上演，缓缓汇成一曲为民服务协奏曲。

把群众在乎的事办成、办好，群众就满意，坐落于社区中心位置的党群服务中心就是最好的见证。从最初的办证、咨询，到后来的民政、计生，再到如今的邮件收发、电费收缴、话费充值、水电抢修，曾经的小小便民服务站在不经意间变成了一个“庞然大物”，让群众真切感受到了“一站式服务”的便捷高效。

如何发挥党员作用，让群众彼此守望？去年，南泥湖村党支部推行了党员楼道长制度，让每栋楼里的党员都担起为民服务的担子。他们把全村64名党员划分为15个小组，每栋楼都明确一人为楼道长。

如今的南泥湖村，新时代“三新”讲习所、党建文化长廊、文化活动广场、党建书屋、党代表工作室等一应俱全，党员积分管理、分类量化考评、主题党日等活动有序开展。党支部一点点、一步步把为民“服务经”念到了群众的心坎上。

“服务，是夯实支部堡垒作用的强心针，也是促进干群关系融洽的贴心棉。”李广说。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 马恺）