李亚主持召开市委常委（扩大）会议 研究部署全市经济工作

21日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省长陈润儿莅洛调研指示精神，研究贯彻落实意见；传达全省经济运行工作电视电话会议精神，研判一季度全市经济运行情况，部署下一步重点工作。

21日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习省长陈润儿莅洛调研指示精神，研究贯彻落实意见；传达全省经济运行工作电视电话会议精神，研判一季度全市经济运行情况，部署下一步重点工作。

会议传达了全省经济运行工作电视电话会议精神，听取了一季度全市经济运行、重点项目建设等情况汇报，审议了《加快推进“只进一扇门”“最多跑一次”改革进一步优化营商便民环境实施方案》。会议指出，我市一季度经济运行呈现出运行稳、结构优、动能新、效益好等特点，但也存在不少问题。各地各单位要坚定信心、加压奋进，坚决打好三大攻坚战，着力抓好推动高质量发展的重点工作。

会议强调，要持之以恒改革创新增动力，进一步强化创新驱动、全面深化改革、优化营商环境、扩大对外开放。要千方百计稳定增长保态势，着力扩大合理有效投资，抓好重点项目建设，抓好招商引资，加强经济运行调控。要持续发力夯实基础强支撑，扎实推进新型城镇化，加快推进重点交通项目建设，切实抓好县域经济发展。要集中精力补短板惠民生，抓好脱贫攻坚，抓好污染防治，持续做好民生实事，着力防范和化解重大风险。要转变作风，切实提升政治站位、树牢抓落实的意识，转变方式、强化抓落实的能力，深入一线、履行抓落实的责任。

会议指出，陈润儿省长在汝阳、嵩县、栾川调研脱贫攻坚工作时所作的指示，为洛阳打好脱贫攻坚战指明了方向，各地各单位要认真学习领会、抓好贯彻落实。要咬定目标，确保任务完成，确保脱贫质量，确保群众满意，为在全省率先全面建成小康社会夯实基础。要突出重点，强化产业支撑，抓好易地搬迁，完善兜底保障，提升基础能力，加强基层党建，确保扶到点上、扶到根上。要更加注重聚焦深度贫困，更加注重抓好综合施策，更加注重加强行业扶贫，更加注重激发内生动力，更加注重形成长效机制，真正拔掉穷根、消除贫困。要转变作风，深入开展“一转三推进”，严格责任、严肃纪律、严明要求，细化任务、细化节点、细化举措，实事求是、实干为先、真督实查，坚决打好精准脱贫攻坚这场硬仗。（洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

>>>>李亚活动报道集