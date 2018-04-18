第四届国际牡丹产业博览会在洛阳开幕

赏牡丹文化，观牡丹工艺，品牡丹食品……昨日上午，第四届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕。 栩栩如生的牡丹花标本 游客在百米丝绸牡丹长卷前留影 赏牡丹文化，观牡丹工艺，品牡丹食品……昨日上午，第四届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕。 本届博览会吸引了来自广东、四川、湖南、湖北、山东、山西、辽宁、安徽、河北等10多个省份的牡丹产业企业代表参展。随着牡丹产业的发展，牡丹产业链条不断创新，牡丹茶、牡丹油、牡丹蛋糕、牡丹化妆品、牡丹画、牡丹绣品、牡丹工艺品等牡丹产品将亮相博览会，让观众感受牡丹产业的独特魅力。本次博览会将持续至22日。（洛阳日报记者 戚帅华 鲁博 摄影报道）