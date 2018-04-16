首都博物馆副馆长黄雪寅谈世界文明主题临时展览的策划与实施

今日下午，世界古都论坛分论坛在上阳宫文化园举行，世界知名专家学者就《古都文化遗产的保护利用与国际合作》和《世界文明视野下的博物馆功能定位与发展》两个主题展开交流，分享经验并就相关问题进行探讨。

今日下午，世界古都论坛分论坛在上阳宫文化园举行，世界知名专家学者就《古都文化遗产的保护利用与国际合作》和《世界文明视野下的博物馆功能定位与发展》两个主题展开交流，分享经验并就相关问题进行探讨。（>>>>专题）

首都博物馆副馆长黄雪寅在分论坛中作了题为《世界文明主题临时展览的策划与实施》的发言。

她说，当今中国，博物馆事业飞速发展，博物馆在城市中承担着传播中华文明和世界文明的重要角色，举办国际性的临时展览是文化交流的重要项目。

“尤其在引进展中，如何解读外域的博物展览是不少国家面临的共同难题。”黄雪寅表示，世界文明主题临时展览的实施过程中需要克服诸多问题，例如不同制度下的协议谈判、跨国际的文物运输及安全责任问题、文物点交方式以及展览设备、展览出借中可能带来的文物损伤及修复等等，这些都需要具备多方面能力的人才来实现。世界各大博物馆对于引进和推出临时展览的策划都非常重视，通常大型展览筹备需要3—5年时间。那么，如何更好解读外域的博物展览显得至关重要。

“因此，临时展览是一个系统工程。”她认为，一个博物馆从建馆之初的建筑设计开始，就应该考虑到引进国际化临时展览所要求的标准。一个外展，只有做到以上方方面面的专业化程度，才能够实现一个博物馆在城市中传播世界文明的目的。（记者 谢娜娜/文 徐文波/图）