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洛阳中心城区绿化生态建设着力增量提质 完成绿化面积3万亩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-18 09:23

　　洛河两岸绿意浓

　　关林路绿化提升

　　一城牡丹花、满眼皆绿意。昨日，记者从市政府有关部门获悉，去冬今春，中心城区强力推进国土绿化工作，完成绿化面积3万亩，绿色成为河洛大地最动人的生态底色。

　　党的十九大将“美丽”纳入社会主义现代化建设的重要内涵，对生态文明建设提出了新要求。我市牢固树立绿色发展理念，加快构建生态环境建设体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　市城市管理局相关负责人表示，去冬今春，增量提质成为我市绿化生态建设的主旋律，中心城区一大批小游园、高铁绿廊、环城绿廊、主次干道绿化等项目接续推进，市区绿化品位不断提升。

　　春暖洛城绿意浓

　　春风和煦，碧水蓝天，刚建成投用的兴洛湖公园里好不热闹，健身、休闲的市民络绎不绝。沿着木栈道前行，自然风貌与附近林立的高楼相映生辉。园内繁花似锦、绿树成荫，绿植依地形起伏，曲径通幽，别有一番意境……

　　兴洛湖公园的建成投用，是洛城绿意盎然的一个缩影。

　　去冬今春，我市牢固树立以人民为中心的发展理念，大规模开展国土绿化和小游园建设，抓好中心城区“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化和小游园建设，推进荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园广场和街头巷尾绿化，打造“四季有绿、三季有花”生态城市。

　　——建设大小游园，让群众出门进园。今年，中心城区计划建设大小游园50个，其中300亩以上的游园就有5个，兴洛湖公园已建成开放，西溪游园、伊水游园八里唐段等也初具规模。通过游园建设，让越来越多的市民享受到家门口的生态惠民福利，在游园散步、健身好不惬意。

　　——道路绿化提升，主次干道绿意浓。今年，我市对龙门大道、开元大道、金城寨街、伊洛路等14条道路进行绿化提升。在绿化树种选取上，共增植雪松、白皮松、香樟等20余个种类乔灌木近20万株，补种绿篱地被14.8万平方米，打造空间层次丰富、各有特色的道路绿色屏障。

　　——环城路添绿，构筑环城绿廊。随着市区东环路、南环路、西环路、二广高速伊滨段等绿化提升工作的陆续完工，环城道路沿线新建高水准绿化带20余公里，多层次立体绿化景观带初见成效。以二广高速伊滨段为例，今年该段高速两侧新增3700亩绿地。

　　——林水一体治理，河渠水清岸更绿。我市以“四河同治、三渠联动”为切入点和突破口，在河渠沿线科学规划布局沿河绿地和小游园，水清岸绿、景色宜人。

　　——高铁廊道绿化，沿线处处皆风景。今年，郑西高铁洛阳段实施了整体绿化提升，打造风景林带长廊。如今，从偃师到新安一线，以高铁线路为中心，从里向外依次种植多排雪松、女贞、栾树等各类乔木，有效提升高铁沿线景观效果。

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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