“盘活”大遗址 延续洛阳文脉

五大都城遗址沿洛河“一”字分布，形成“五都贯洛”的历史奇观。一部洛阳史，就是华夏五千年文明的缩影。大遗址是不可再生的珍贵文化资源。近年，我市加快构建文化传承创新体系，按照“保护固态、传承活态、发展业态”要求，统筹推进隋唐洛阳城等大遗址保护重点项目，为建设国际文化旅游名城提供物质载体。

隋唐洛阳城九洲池遗址 曾宪平 摄

核心提示

五大都城遗址沿洛河“一”字分布，形成“五都贯洛”的历史奇观。一部洛阳史，就是华夏五千年文明的缩影。

大遗址是不可再生的珍贵文化资源。近年，我市加快构建文化传承创新体系，按照“保护固态、传承活态、发展业态”要求，统筹推进隋唐洛阳城等大遗址保护重点项目，为建设国际文化旅游名城提供物质载体。

1 隋唐洛阳城展新姿

近日，当记者来到位于定鼎南路的隋唐洛阳城应天门保护展示工程现场时，施工人员正在对主城楼一层楼顶进行混凝土浇注、吊装西阙楼2层钢架结构。

应天门始建于隋大业元年(公元605年)，为隋唐洛阳城宫城正门，历经隋、唐、五代、北宋四个时期500余年。它是一座由城楼、朵楼、阙楼及其相互之间的廊庑组成的“凹”字形巨大建筑群。

截至目前，应天门遗址保护展示工程已完成总工程量的55%，预计年底主体完工。

距离应天门遗址北部不远，是主体已经完工、初具规模的隋唐洛阳城九洲池遗址。站在20多米高的瑶光殿俯瞰，亭台楼阁、小桥流水、丛林绿岛尽收眼底，与东侧的天堂、明堂遥相呼应。

“现在正在对建筑内部进行装修，接下来还要对水系、绿化等进一步完善。”该项目负责人刘省会介绍，最终将形成水网密布、殿台楼阁点缀其间的宫苑园林胜景，再现隋唐时期皇家园林风采。

市文物局局长余杰表示，目前，我市正按照“历史隋唐、生态隋唐、品质隋唐、国际隋唐”目标，统筹推进九洲池、应天门、南城墙、“两坊一街”等隋唐遗址重大保护项目建设，对47平方公里隋唐洛阳城遗址进行科学规划、有序保护展示，打造大遗址保护展示示范项目。

2 让大遗址“活”起来

隋唐洛阳城遗址保护展示，是我市大遗址保护的一个缩影。作为国家大遗址保护的重点片区，我市拥有二里头、偃师商城、东周王城、韩都宜阳故城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城和邙山陵墓群等多处大遗址，密度之高、规模之大、时间跨度之长，在世界范围内都极为罕见。

党的十九大明确提出，加强文物保护利用和文化遗产保护传承。为解决历史文化资源“有说头、没看头”难题，近年，我市文物保护工作重点从被动抢救、避让，转变为主动保护、展示。

去年，汉魏洛阳故城遗址保护和考古遗址公园建设取得新进展，西城墙、太极殿和南部礼制区保护规划编制取得阶段性成果。二里头考古遗址公园规划获国家批准，“井”字形道路及二号宫殿遗址保护展示工程全面启动，成功入选第三批国家考古遗址公园立项名单。就在几天前，东汉帝陵考古调查与发掘被评为2017年度全国十大考古新发现。

今年，我市将继续加大对大遗址保护、展示、利用力度，全力推进隋唐洛阳城国家历史文化公园规划建设，积极推进“大运河文化带”建设；依托汉魏洛阳故城遗址，建设汉魏洛阳故城宫城区和礼制区遗址公园；配合二里头遗址博物馆建设，推进二里头考古遗址公园环境治理和保护展示工程建设……通过一个个保护展示工程，让躺在黄土下的遗址“活”起来，以“新历史文化景区”的姿态迎接中外游客。

3 大遗址保护的“洛阳模式”

“我市大遗址保护和考古遗址公园建设迈出了坚实步伐，大遗址保护‘洛阳模式’深受社会各界高度关注和广泛认可。”余杰表示。

我市文物遗迹点多面广，又多在城市中心区，文物保护与城市发展建设矛盾突出。为保护文化遗产，我市始终坚持政府主导、规划先行、考古前置、关注民生，开创了文物保护工作的“洛阳模式”。

我市先后编制了二里头遗址、偃师商城遗址、隋唐洛阳城遗址等整体保护规划，尽量将城市发展空间向大遗址之外的涧西区、洛河以南、伊滨区等地延伸。在城乡建设中，始终将大遗址的保护和展示放在首位，城市建设项目要为保护大遗址让路。为给大遗址保护的顺利开展提供保障，我市还成立了大遗址保护工作领导小组等专门机构，制定出台了《洛阳市〈文物保护法〉实施细则》及二里头遗址、汉魏洛阳故城遗址等专项保护条例。

此外，我市始终坚持以人为本，注重大遗址保护对社会大众的回馈，让每一处大遗址都成为一道美丽的城市风景。汉魏洛阳故城国家遗址公园建设前期，工作人员向遗址公园周边的居民发放调查问卷，征求意见和建议，真正让考古遗址公园成为市民感受历史、触摸历史的精神家园。

纵观今日洛阳城，隋唐洛阳城定鼎门遗址、明堂天堂遗址、汉魏洛阳故城宫城核心区等一批大遗址保护展示精品工程已建成并对外开放，应天门、“两坊一街”和汉魏故城西城墙南端等一批保护展示工程正抓紧建设，一大批湮没于地下的遗址正逐渐展示在世人面前，延续着千年古都的文脉……（洛阳日报记者 朱艳艳）