洛阳5胞胎白虎宝宝首次与游客见面

“白虎宝宝们太可爱啦！我要跟它们合张影！”昨日，在洛阳万安山野生动物欢乐世界(简称野生动物世界)，孩子们欢声笑语，热闹极了。

我在镜头前一点儿也不怯场

核心提示

“白虎宝宝们太可爱啦！我要跟它们合张影！”昨日，在洛阳万安山野生动物欢乐世界(简称野生动物世界)，孩子们欢声笑语，热闹极了。

“一二三四五，上山看老虎。”当日下午，由野生动物世界与《洛阳晚报》主办的“一二三四五”白虎馆开馆仪式暨新闻发布会在该园区举行。“放虎归山”的5只小白虎是今年2月在该园出生的5胞胎，3公2母。

为了让它们顺利地走出育婴房，尽快与您见面，野生动物世界专门修建了一座白虎馆，看起来比高级酒店还要考究：玻璃墙、实木家具，各类设施一应俱全。在上百名观众的注视下，5只白虎宝宝欢快地跑进专属“幼儿园”，正式与广大市民见面！

耍累了喝口奶

1 争先恐后睹“芳容” 5只白虎宝宝成明星

昨日下午，5只白虎宝宝在《洛阳日报》《洛阳晚报》《东方今报》《大河报》、洛阳电视台、人民网、搜狐网等数十家媒体代表和爱心市民的见证下，乔迁新居。中旅、青旅、绿色假期、牡丹国旅、路仕达、康辉等数十家品牌旅行社的相关负责人也来到现场。

野生动物世界总经理赵心朝说，自降生以来，5只白虎宝宝就成了园区每个人的宝贝，为了照料好它们的饮食起居，工作人员付出了极大的努力。

《洛阳晚报》执行总编辑李琦表示，5胞胎白虎降生洛阳，是野生动物世界的喜事，也是广大市民和游客的喜事。对大家来说，多了一个享受亲子时光的游乐园，也多了一个聆听自然声音的好去处，相信茁壮成长的小虎们会为市民和游客带来更多欢乐。

舞台一侧，5只白虎宝宝静静地趴在保育箱里，箱外盖着红纱，等待着嘉宾为它们掀起“盖头”。不少游客站在玻璃房外向内张望，期待一睹白虎宝宝的“芳容”。

2 白虎妈妈“休产假”带娃全靠“后妈”

开始揭幕前，育幼员王香爱饱含深情地向来宾介绍了5只白虎宝宝的故事。

这5只白虎宝宝的妈妈是一只4岁的白虎。去年，在确认它怀孕后，野生动物世界专程请来老虎繁育专家，给白虎妈妈制定了详细的营养食谱，建造了保温产房，并给产房装上了监控设备。在预产期前半个月，野生动物世界更是安排专人24小时值守。

今年2月26日0时39分，第一只白虎宝宝顺利出生。在“老大”出生后的第9小时40分钟，就在专家和医疗团队准备实施剖宫产手术的前一刻，第二只白虎宝宝出生了。在“老二”出生后的半小时内，又有3只白虎宝宝相继出生，这让经验丰富的专家都发出感慨：白虎稀有珍贵，通常一胎生2只至3只都已经很难得了，这次一胎生了5只，且全部存活，几乎打破了白虎的繁育纪录。

白虎宝宝们降生后，因白虎妈妈的母性不强，需要人工喂养，“后妈”王香爱便担负起这一重任。白虎宝宝们被转移到事先准备好的育婴房，由工作人员24小时轮班照顾。白虎宝宝们每天要吃6顿饭，全是进口奶粉和优质肉类，有时还吃鱼肝油、钙片等营养品。

在白虎宝宝们出生后的一个多月里，王香爱几乎没有离开过育婴房，晚上就住在它们旁边，一听见有动静，就赶紧去照看。对这5只白虎宝宝，王香爱倾注了不少心血，每天逐个喂奶不说，还要给它们按摩，帮它们排便。有一次，王香爱梦见丢了一只白虎宝宝后竟惊醒了……同事们都说，她才是亲“虎妈”。

专心点儿，我们要走出明星范儿

跑累了，趴在地上歇一会儿

3 5胞胎实属罕见 专属“幼儿园”里安家

昨日下午2时30分开始揭幕，5位揭幕嘉宾分别站在5只白虎宝宝所在的保育箱旁，外围的来宾纷纷举起手机记录下这一刻，现场的小朋友们生怕错过与白虎见的第一面，边跳边睁大眼睛望向保育箱。

掌声响起，盖在保育箱上的红纱被揭开，5只白虎宝宝安静地趴在里面，萌萌的样子就像5只大猫。它们好奇地看着大家，“老三”率先开启“卖萌模式”，小脑袋歪向一侧，张开小嘴露出虎牙，好像在和大家打招呼。

在王香爱的帮助下，5只小家伙来到新家——一座100多平方米的“幼儿园”，里面里有人工草皮和造型逼真的“大树”，还有它们喜爱的玩具。“过来，快到这里来。”听到王香爱的呼唤，5只白虎宝宝立刻往她怀里钻。“老三”力气较小，被挤在外面，只好转过身来再次扑向王香爱，“呜啊呜啊”地叫个不停。

河南科技大学动物科技学院教授吴庭才说，白虎是孟加拉虎的白色变种，原产于中国云南、缅甸、印度及孟加拉等地。野生白虎已经灭绝，目前全世界的200多只均为人工饲养，5胞胎的几率非常小。在深受华夏文化影响的东亚地区，白虎被认为是吉祥的象征。（洛阳晚报记者 邱明 文/图）