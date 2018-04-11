洛阳企业“跨界”造林 变身“低碳先锋”

昨日，在新安县郁山林场石寺坡林区沿黄绿化工程现场，首批600余棵树苗已经种下。这是全省首个由排放企业出资并建设的碳汇林项目。

昨日，在新安县郁山林场石寺坡林区沿黄绿化工程现场，首批600余棵树苗已经种下。这是全省首个由排放企业出资并建设的碳汇林项目。

沿着黄河，这个1500亩的造林工程东西绵延3公里，南北长400余米，按照常绿与彩叶树混种的模式高标准建设。超3000万元的造林费用，由万基控股集团有限公司、香江万基铝业有限公司、中联万基水泥有限公司等企业“买单”。这些涉及电解铝、水泥、氧化铝生产及铝加工等的企业，“跨界”造林，由“排碳大户”变为“低碳先锋”。

在项目现场，记者看到，来自万基控股集团等企业的挖掘机、推土机来来往往，忙个不停。

“近年，公司主动作为，在节能减排上做了不少文章。履行环保责任，不仅要做‘减法’，还要做‘加法’。”万基控股集团副总经理郭保华斩钉截铁地说，自3月16日进场建设以来，该企业派出基建、后勤、车队等部门精锐力量，共计投入20余台机械，确保工程进度。

郁山林场场长牛同安介绍，此前，该林区荒坡布满白花花的乱石，造林前须先将乱石清理，再进行覆土作业，造林费用高，但这没有影响企业出资建设碳汇林的积极性。

万基控股集团，560亩；香江万基，400亩；中联公司，300亩……这片碳汇林种植的龙柏、侧柏、雪松等都是“吸碳高手”，初步估算年释氧量600吨以上，每年可抵消二氧化碳排放500吨以上。另外，该工程还具有调节水量、固土保肥等作用，生态效益显著。

新安县林业局相关负责人表示，该工程是全省首个由排放企业出资并建设的碳汇林项目，在今年年底前完工后，出资建设企业将获得30年林场管理权，不仅可抵消碳排放，还可发展林下经济。在获得国家有关部门审批后，该林场二氧化碳吸收额度还可在全国碳交易市场上市交易，实现卖“碳”增收。

党的十九大报告提出，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。作为老工业基地，我市一直致力于打造低碳城市，2015年入围全国首批中欧低碳生态城市合作项目综合试点城市。排放企业出资建设碳汇林项目，彰显了环保自觉，展现了洛阳工业践行绿色发展理念的新气象。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 许金安）