洛阳昨天冻得打颤 今天阳光灿烂气温回升

市气象台预计，今天多云转晴天，凌晨到上午部分地区有雾，西北风4级左右，气温7℃到19℃；明天多云间晴天，东南风3级，气温5℃到21℃。

“哗啦啦，下雨啦，坐在车上，看不见路，看不见人，原来是雨刮器坏了。修好的一瞬间，世界清晰了。”这是记者昨天在朋友圈看到的一条吐槽。的确，前两天的雨让不少人苦恼。

过了风雨交加的周五，我们在双休日迎来雨过天晴的好天气。根据最新的气象资料分析，未来高空转受槽后西北气流控制，我市降水逐渐停止，转为晴好天气。

市气象台预计，今天多云转晴天，凌晨到上午部分地区有雾，西北风4级左右，气温7℃到19℃；明天多云间晴天，东南风3级，气温5℃到21℃。

需要注意的是，虽然天气转晴，但冷空气的余威仍在。中央气象台预计，受中等偏强冷空气影响，13日8时至15日8时，西北地区东部、华北大部、黄淮大部、江淮等地自北向南先后有6℃到8℃降温，可达10℃以上；长江以北大部地区有4级到6级偏北风，阵风7级。

连绵降雨，不少市民担心牡丹的花情。不用担心，今天的牡丹花情预报显示，市中心牡丹观赏园中晚开品种进入盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种零星开放。今明两天，您可和亲朋相约看花去。

不久前，记者曾提到我国古代诗人笔下的牡丹。其实，古代小说家也对牡丹厚爱有加。明代小说家冯梦龙写道：“这牡丹乃花中之王，惟洛阳为天下第一。有姚黄、魏紫名色……”

洛阳牡丹有幸，有冯梦龙为其代言。“天下第一”四个字，洛阳牡丹的确能当得起。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）