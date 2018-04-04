殷殷关怀 深深期许（纪念洛阳解放70周年系列报道）

朱德视察一拖 鲁博 整理

刘少奇参观敬事街小学校办工厂 鲁博 整理

核心提示

洛阳是一座富有光荣传统的历史文化名城，又是一座新兴的工业城市，她承载了中华人民共和国最初的工业化梦想。周恩来、刘少奇、朱德、邓小平等党和国家领导人曾经来洛视察，对我市的经济建设和社会发展给予了高度重视和及时指导，对洛阳发展的殷切期望，至今仍铭刻在人们的心中。

关心学生成长

走进老城区敬事街小学，照壁上“刘少奇主席视察我校”的照片非常醒目……

1960年4月22日，时任国家主席的刘少奇偕夫人王光美，视察敬事街小学。刘少奇一下车，全校沸腾了，师生们奔走相告：“刘主席来了，刘主席来了……”

今年86岁的余玉璧，时任敬事街小学教导处副主任，负责学校的接待工作。回忆起刘少奇视察的情形，他这样说：“刘主席身着浅灰色中山服，脚穿一双圆口黑布鞋。他面带笑容，频频向广大师生挥手致意。”

余玉璧说，刘少奇先后参观了学校的“制药厂”“收音机厂”“化学制板厂”等，向“小厂长”们详细询问生产情况，赞扬了师生的劳动创造精神。刘少奇鼓励学生们说：“现在当‘小厂长’，长大当大厂长。”参观结束后，刘少奇对身边陪同的省、市、区领导说：“你们让学生把学习、劳动和玩乐结合起来，这个办法很好。”

余玉璧提到一个细节：刘少奇在视察结束准备离开时，偶然看到花圃里有的花朵被学生摘掉了，于是他停下脚步，专门交代陪同的学校领导：“孩子们要是摘花了，要讲道理，不要批评他，他是在研究。”

1959年7月3日，郭沫若到该校视察后题词：“小人能做大事，废料化为神奇，劳心结合劳力，爱党兼能爱师，但愿终生如此，科学高峰可跻，不仅超英超美，还须星际飞驰。”当年，音乐家马可来学校参观时，为郭沫若的题词谱曲，这首歌后来成为敬事街小学的校歌。

牵挂工业发展

1960年，在河南柴油机厂产品试制工作陆续展开的关键时刻，苏联当局单方面撕毁协议，撤走了专家……工厂的处境受到党中央的关注。

当年10月25日，中共中央副主席陈云先后到洛阳矿山机器厂、第一拖拉机制造厂、洛阳轴承厂和河南柴油机厂视察。他不仅向洛阳市领导询问河南柴油机厂的情况，还直接到生产现场，对工厂进行了详细察看。在听了工作汇报后，他对工厂建设和产品试制做出了具体指示。应河南柴油机厂请求，陈云同志挥毫题写“努力奋斗”四个大字，作为对工厂及全厂职工的勉励，希望他们自力更生、努力奋斗，克服眼前困难。

1961年3月26日，中共中央副主席、全国人大常委会委员长朱德莅临洛阳，视察了第一拖拉机制造厂、洛阳轴承厂、龙门石窟。在第一拖拉机制造厂，他登上刚刚下线的“东方红”履带拖拉机。

1964年4月17日，国务院副总理邓小平和全国人大常委会副委员长彭真视察第一拖拉机制造厂、洛阳轴承厂。来到一拖第一发动机厂铸件车间，在短短的时间内，邓小平就挑出了3处毛病：操作车床的工人袖扣没扣好；有女工没有将辫子塞进安全帽中；操作磨床的一名女工的口罩没有完全罩到嘴上。

走着走着，看到一名工人在车床上加工发动机铜套，铜屑四处飞溅，邓小平很严肃地问该车间党支部书记卢富来：“为啥子不戴眼镜？”邓小平走后，卢富来和厂长马捷一起制定了车间的岗位责任制度。

邓小平同志来洛轴后，直接就去生产现场视察。厂领导向邓小平同志汇报后，邓小平很高兴，勉励他们搞好各项工作，为国家不断做出新贡献。

伟人风范长存

在洛阳期间，刘少奇住在洛阳宾馆，他的朴素节俭让人难忘。

刘少奇爱抽烟，但一支烟抽不完，他从不丢掉，而是放在烟灰缸上，下次接着抽。他的粗呢中山装很旧，脚上穿的是圆口布鞋，搪瓷茶缸也是从北京随身带来的……他不止一次告诉服务员，菜要简单，量要少。每顿饭，刘少奇吃的是粗粮，喝小米绿豆汤，吃菠菜、豆芽……

中午，洛阳宾馆听说省、市负责同志要陪刘少奇一起吃饭，就特意加了一道黄河鲤鱼。服务员刚把鱼端上桌，刘少奇就生气地说：“怎么又加菜？”王光美连忙在一旁解释：“不是专门为你做的，外国专家每人也有一份。”听到这话，刘少奇对王光美说：“外国专家吃就行了，我们国家还很穷，目前还是困难时期，应该想想全国人民吃什么。”

1961年10月8日，周恩来总理和陈毅副总理陪同尼泊尔国王来到洛阳。当他们参观完龙门石窟后，参加接见的洛阳市领导提出，希望能够代表洛阳人民请周总理为兴建中的伊河龙门石拱大桥题字。

周总理说：“我身边的大书法家、大诗人你们怎么忘了？还是请陈老总写吧，他比我写得好。”陈毅听罢，连忙摘下墨镜，爽朗地说：“我怎敢班门弄斧？还是请总理写吧！”两位领导人谦虚地互相推让。这时，专列的开车时间快到了，周恩来歉意地说：“要不这样吧，现在不写了。回京后，我们商量一下，写好后给你们寄来，行吗？”

次年春，题字果然寄来了，是陈毅的手迹，宣纸上写着斗大的“龙门”二字和“陈毅题”的落款。题字被镌石四方，分别镶嵌在龙门石拱大桥东西两端的南北两侧，龙门大桥就此得名。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 石智卫）