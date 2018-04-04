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战火英雄刘玉胜：视死如归 身背炸药包跃战壕（纪念洛阳70周年特别报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-11 08:56

　被俘虏的敌军接受教育(资料图片 记者翻拍)

　　70年前的3月13日，第一次解放洛阳战役已取得突破性胜利——我军扫清了敌军在洛阳外围的据点，东西南北四个城门被我军突破，守城敌军二〇六师的残部退至位于洛阳中学(现在的老城区西大街附近)的核心工事里。二〇六师第一团因较为顽固难打而被我军称为“老虎团”。

       刘玉胜所在的连队突破进城后，接到了配合兄弟连队消灭“老虎团”的任务。14日下午，作为该连一排的排长，他背着重60斤的炸药包，冲进敌军战壕，炸毁了敌军的碉堡和暗道。

       俘虏交代重要情报，敌军有条暗道

       在解放洛阳战役结束多年后，刘玉胜曾详细回忆当时战况，并由他人整理成文发表在1955年8月18日的《洛阳日报》上。

       刘玉胜回忆，在受领突击爆破任务后，他所在的一排斗志昂扬。作为排长，他满心欢喜。在战前“诸葛亮”会上，大家一起出主意、想办法，希望拿出最好的作战方案。

     “会议刚开始不久，哨兵就带进来两个俘虏。”刘玉胜的回忆文章中记载，经审问，这两个人是因为饿得发慌，加上看到二〇六师大势已去，才选择弃暗投明的。他们提供了很有价值的情报，对后来成功消灭“老虎团”起到了重要作用。他们不仅交代了西北城墙内外敌军的兵力部署，还说了一个秘密：就在我军前沿阵地西200米处，有一条供城墙内外敌军相互联系、相互支援的暗道。

      在进一步摸清敌军的情况后，全排的战士就作战方案进行了热烈讨论，最后决定炸毁敌军的暗道，同时组织3个突击小组，以火力掩护交互前进，对敌军的碉堡进行连续爆破，直捣“老虎团”。这一作战方案立即被上级领导批准。

      主动请缨，他冒着雨点般密集的子弹冲进敌军战壕

      1948年3月14日下午4点，我军100多门各种类型的火炮一齐向洛阳中学的敌军核心工事攻击，顿时地动山摇。“我们高兴极了，指导员下达开始攻击的命令。”刘玉胜的回忆文章中记载，要攻击，就得先炸毁敌军通向城墙内的暗道。要炸暗道，就需要有经验的爆破手，不仅因为爆破前需要穿过200多米的开阔地带，还因为暗道难寻，目标不明显，爆破难度大。

       刘玉胜主动向指导员请缨：“让我去吧，我是个共产党员，又是受过正规爆破训练的老战士。”指导员批准了他的请求。

随后，指导员组织全排火力向敌军射击，并命令一个战斗小组向城墙内的敌军掷手榴弹做佯攻状。同时，两挺重机枪专门用来掩护刘玉胜。

       刘玉胜带着4颗手榴弹，背着一个重60斤的炸药包，趁着我军火力最猛时跃出了战壕。他刚刚进入开阔地带就被敌军发现，敌军的子弹像雨点一样打来，他慢下脚步等待更好的时机。敌军以为刘玉胜负了重伤，就从碉堡中爬出来喊着要捉活的。见状，刘玉胜一连掷出了两颗手榴弹。趁着手榴弹的烟雾，他一跃而起准备冲进敌军战壕，不幸又被发现，引来了对方再次强火力的射击，“我扔掉了最后两颗手榴弹，跳进了敌人的战壕，一转弯，就看到了暗道”。

       他带领战士连炸敌军52座碉堡，一举消灭“老虎团”

       发现暗道后，刘玉胜飞快地跑了过去，把炸药包放稳，拉开导火索后，立即转身跑开，没跑几步就听到一声巨响，城墙和附近的碉堡都被炸毁了，敌军通向城墙内的暗道也被堵死了。

       正当敌人惊魂未定时，刘玉胜大喊：“同志们，向前冲啊！”谁知道，刚发起冲锋，指导员就负了重伤，在闭眼之前嘱咐刘玉胜：“别管我，指挥战斗要紧，一定要把‘老虎团’消灭……消灭！”

       怀着悲痛的心情，刘玉胜带领全排的战士向敌军发起总攻，炸毁了敌军52座碉堡，消灭了西北城墙外的敌军，成功消灭“老虎团”并活捉了“老虎团”团长。

       战后，刘玉胜所在的一排被华东野战军授予“一等功臣排”称号，他也被授予一等战功。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利]
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