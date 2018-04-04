1964年，毛主席为《洛阳日报》题写报头（纪念洛阳解放70周年特别报道）

报头，常常被看作一张报纸的标志和象征。作为中共洛阳市委机关报，《洛阳日报》的报头早已为大家所熟识，这张走过70年历程的报纸，遒劲俊逸的报头背后，有着令洛阳人骄傲的故事。

毛主席为《洛阳日报》题写报头(资料图片)

核心提示

报头，常常被看作一张报纸的标志和象征。作为中共洛阳市委机关报，《洛阳日报》的报头早已为大家所熟识，这张走过70年历程的报纸，遒劲俊逸的报头背后，有着令洛阳人骄傲的故事。

1965年元旦，《洛阳日报》启用毛主席亲笔题写的报头；数十年来，伟人巨笔见证了报纸与城市的共同发展。

1 《洛阳日报》复刊早期，曾使用鲁迅字体拼接的报头

1948年4月9日，《洛阳日报》的前身《新洛阳报》创刊，第二年8月停刊(详见晚报3月29日A07版相关报道)。1955年1月1日，《新洛阳报》第1次复刊，更名为《洛阳日报》。

1954年筹办《洛阳日报》时，参与筹备的人员为有个好报头想了好多办法。最初，他们想请名人题写，可苦于没有合适的人选。后来，大家想到了鲁迅，就借来影印的《鲁迅日记》，开始埋头翻阅。大伙儿专挑其中的“洛阳日报”4个字，经过精选比较，放大拼接，最终制作成1955年元旦《洛阳日报》第一次复刊时的报头。

尽管鲁迅的书法功底深厚、令人喜爱，可是对拼接出来的报头，大家总觉得不太满意。1958年，中宣部副部长周扬来洛视察，报社请他代求全国人大常委会副委员长、文学家郭沫若题写了报头。

1959年1月26日，郭沫若题写的报头启用，一直沿用到1964年12月31日。

1965年1月1日，《洛阳日报》启用新报头(资料图片)

2 1964年冬，写信请毛主席题写报头

1964年冬的一天，洛阳日报社采编人员发现，继全国著名的报纸和一些省报之后，《郑州晚报》也换上了毛主席题写的新报头。大家看在眼里，羡慕在心头，希望毛主席也能为《洛阳日报》题写报头。

怎么才能请毛主席题写报头呢？《洛阳日报》当时的副总编辑赵瑞拨通了郑州晚报社的电话，向该社总编辑周政了解请毛主席题写报头的经过。

原来，郑州晚报社给时任中央办公厅主任的杨尚昆同志写信，叙说了想请毛主席题写报头的诚挚心情，请他代求毛主席。不久，中央办公厅就寄来了毛主席题写的新报头。

周政的回答引起洛阳日报社同志们的热议。经过讨论，大家意见一致：向市委汇报，咱们也请毛主席题写报头。

当时，主管报纸工作的市委书记处书记赵守攻，曾担任过国务院副秘书长。结合自己曾经的工作经历，他提出了一个更为可行的建议：“你们以报社的名义写封信给毛主席，交给我，我转给国务院一位副秘书长，请他派人送给杨尚昆主任，请杨尚昆主任帮助办理。”他又进一步解释说：“你们不知道，毛主席并不难求，只是怕信转不到他手里。他若见到信，一般是会写的。”

于是大家推举《洛阳日报》总编室主任李宗挺起草，给毛主席写了封恳求他给《洛阳日报》题写报头的信，由赵守攻阅后寄到国务院，请杨尚昆帮忙转交毛主席。

3 收到伟人题字的当晚，报社沸腾了

信件寄出后，洛阳日报社的采编人员就等呀，盼呀……

好消息说来就来！1964年12月31日晚，报社内灯火通明，大家正忙碌地编排1965年元旦的报纸。突然电话铃声响了，赵守攻从上海正在举行的迎新年晚会上打来电话，要报社派人去取回毛主席题写的报头。

赵守攻说：“报头已从北京带回省里，并由市委书记带回洛阳。你们赶快派人去取，最好明天就见报。”接电话的同志还没放下听筒，其他同志已从只言片语中听出了喜讯，激动万分。消息不胫而走，霎时传遍了整个报社，总编室里挤满了人。在等待报头取回的时间里，大家满心欢喜，沉浸在巨大的鼓舞中。

没过多久，取报头的同志回来了，他顾不上擦汗，拿出宣纸双手展开，让大家欣赏日盼夜想的墨宝。屋里人多，许多人踮起脚还是看不见，连连呼喊：“举起来！擎高些！”见此情况，有人灵机一动，跳上一把木椅，接过比千金还要珍贵的题字，高高举在头顶，又悬挂到墙上，让所有人都能看清楚。

那是一张33.2厘米高、26厘米宽的雪白宣纸，上书“洛阳日报”4个字，每个字都有巴掌大小。宣纸左上角，有铅笔写的“主席亲笔”4个小字，大概是秘书注明的。总编室里沸腾了，人人瞪大眼睛，向墙前挤，往纸上看。大家纷纷称赞：“写得好！刚劲有力，精美潇洒！”“真没想到，我们去信不到一个月，毛主席就给我们写来这么好的报头，这是毛主席对洛阳人民的关怀啊！”

4 1965年元旦新报头启用，读者奔走相告

足足欣赏了半个小时后，为赶快设计版面尽早制版，让全市人民第二天，也就是1965年元旦一早就能看到毛主席题写的报头，大家依依不舍陆续退出总编室。

紧接着，值班人员找来美术编辑、摄影记者、制版工人，共同研究，精心设计，将有关材料交给制版车间。工人们小心翼翼，细心操作，道道工序都是最高的质量。新版制出后，经过拼版、压版、浇版、上机印刷，毛主席题写的《洛阳日报》新报头红光闪亮，于1965年元旦的清晨和全市人民见面了。

新报头与广大读者见面后，许多市民把它作为最大的喜讯转告给亲友。报社编辑部不断接到电话，有人询问新报头是不是毛主席亲笔题写的，有人询问毛主席题写报头的详细情节，还有人要找报社负责人表示热烈祝贺。

70年来，《洛阳日报》不断创新，报纸的版面、内容都发生了改变，唯有毛主席题写的“洛阳日报”4个字和“凡人民所需者，莫不全力而为”的办报宗旨始终如一，它们是洛报集团发展的见证者，也是洛报人奋发前行的不竭动力！（洛阳晚报记者 智慧）