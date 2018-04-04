洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《洛阳日报》创刊70周年读者开放日活动昨日启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-11 08:57

　　读者在晚报采编大厅参观

　　“这是70年前，《洛阳日报》前身《新洛阳报》的创刊号……”昨天下午3点，在洛阳日报报业集团社史馆内，讲解员解说《洛阳日报》70年来曲折、光辉的发展历程时，参观的读者们啧啧赞叹。

　　这一幕是《洛阳日报》创刊70周年读者开放日首场活动的缩影。当天下午，共有40位老读者应邀前来。《洛阳晚报》官方微博对活动进行了全程直播，引得众多网友观看、点赞。

　　“我看了快30年日报，20多年晚报，没想到报纸背后还有这么深厚的历史。”43岁的读者任先生是《洛阳日报》《洛阳晚报》的忠实读者，他初中就与《洛阳日报》结缘，是报纸为他打开了看世界的窗口。

　　读者崔先生是位报纸收藏爱好者，昨天，社史馆内的多张《洛阳日报》老报纸照片让他如获至宝。“我收藏有1948年出版的3份《新洛阳报》，还有20世纪80年代复刊初期的报纸。”崔先生说，他要把社史馆内的“老报纸”都拍下来，发到朋友圈里炫耀。

读者在“印刷”报纸

　　“这份报纸我有印象”“这个活动我参加过”……看到社史馆内展示的《洛阳晚报》的优秀版面和活动介绍，这些老读者如数家珍，纷纷说起自己和报纸的故事。在体验区，大家动手，使用馆内珍藏的油印机，借助科技手段，“印制”出一份属于自己的《新洛阳报》创刊号复印件。

　　随后，读者们又来到《洛阳晚报》编辑部。在忙碌的采编大厅中，他们详细了解新闻采访、编稿、印刷、发行全过程，还和喜爱的记者、编辑进行面对面交流。80多岁的读者周先生一眼就认出了曾经采访过自己的记者，并亲切叫出记者的名字，言谈间仿佛多日不见的老熟人。（洛阳晚报记者 智慧/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]摧毁健康的是你以为的这十大“好习惯”
  • ·[健康]宝宝便秘、口臭、尿黄都是“上火”？
  • ·[健康]身体出现5个迹象，提醒你吃盐太多了！
    		•
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    边旅行边赚钱 这样的办法可以有
        对绝大多数人来说，旅行是一种享受型消费，但望着只出不进的钱包，会有一种从“兴冲冲”到“心慌慌”的落差...
  • ·旅居养老是潮流 变成主流却不易
  • ·出境游预订火热 老年人占相当比例
  • ·清明假期 来趟“缅怀之旅”
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节开幕
  • 洛阳版《国家宝藏》亮相 为您讲述“ ...
  • 高清图来了！第36届中国洛阳牡丹文化...
  • 《牡丹之歌》曲悠扬 流光溢彩洛阳城
  • 强筋壮骨促提质——洛阳以新发展理念...
  • 汝阳县乡村公路风景美如画
  • 洛阳东汉帝陵考古调查与发掘项目入选2...
  • 豫C新能源汽车专用号牌发放首日 靓号...
  • 李亚在洛阳解放70周年纪念大会上的讲话
  • 今起，洛阳加开多趟赏花临客
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    高清图来了！第36届中...
    《牡丹之歌》曲悠扬 ...
    旅居养老是潮流 变成主...
    牡丹文化节 专家教您如...
    精彩热帖

    盛世中国牡丹情

    牡丹品种 珊瑚台

    瀍壑朱樱的春天

    王城公园进入盛花期
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605