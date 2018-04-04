《洛阳日报》创刊70周年读者开放日活动昨日启动

“这是70年前，《洛阳日报》前身《新洛阳报》的创刊号……”昨天下午3点，在洛阳日报报业集团社史馆内，讲解员解说《洛阳日报》70年来曲折、光辉的发展历程时，参观的读者们啧啧赞叹。

读者在晚报采编大厅参观

“这是70年前，《洛阳日报》前身《新洛阳报》的创刊号……”昨天下午3点，在洛阳日报报业集团社史馆内，讲解员解说《洛阳日报》70年来曲折、光辉的发展历程时，参观的读者们啧啧赞叹。

这一幕是《洛阳日报》创刊70周年读者开放日首场活动的缩影。当天下午，共有40位老读者应邀前来。《洛阳晚报》官方微博对活动进行了全程直播，引得众多网友观看、点赞。

“我看了快30年日报，20多年晚报，没想到报纸背后还有这么深厚的历史。”43岁的读者任先生是《洛阳日报》《洛阳晚报》的忠实读者，他初中就与《洛阳日报》结缘，是报纸为他打开了看世界的窗口。

读者崔先生是位报纸收藏爱好者，昨天，社史馆内的多张《洛阳日报》老报纸照片让他如获至宝。“我收藏有1948年出版的3份《新洛阳报》，还有20世纪80年代复刊初期的报纸。”崔先生说，他要把社史馆内的“老报纸”都拍下来，发到朋友圈里炫耀。

读者在“印刷”报纸

“这份报纸我有印象”“这个活动我参加过”……看到社史馆内展示的《洛阳晚报》的优秀版面和活动介绍，这些老读者如数家珍，纷纷说起自己和报纸的故事。在体验区，大家动手，使用馆内珍藏的油印机，借助科技手段，“印制”出一份属于自己的《新洛阳报》创刊号复印件。

随后，读者们又来到《洛阳晚报》编辑部。在忙碌的采编大厅中，他们详细了解新闻采访、编稿、印刷、发行全过程，还和喜爱的记者、编辑进行面对面交流。80多岁的读者周先生一眼就认出了曾经采访过自己的记者，并亲切叫出记者的名字，言谈间仿佛多日不见的老熟人。（洛阳晚报记者 智慧/文 张怡熙/图）