《洛阳日报》创刊70周年纪念会举行

70年初心不改，70年笔著华章；70年薪火相传，70年春华秋实。昨日上午，《洛阳日报》创刊70周年纪念会召开，激励洛报人秉承光荣传统、奋斗新时代、再创新业绩。

70年初心不改，70年笔著华章；70年薪火相传，70年春华秋实。昨日上午，《洛阳日报》创刊70周年纪念会召开，激励洛报人秉承光荣传统、奋斗新时代、再创新业绩。

1948年4月9日，《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》创刊出版，宣告了我省首家中共地方党委机关报的诞生，标志着我党在河南省和洛阳地区领导创建新闻事业跨入了新的历史时期。《洛阳日报》创刊以来，始终坚持党性原则，忠实履行职责使命，热情讴歌经济社会发展的生动实践，一代代洛报人锐意进取，创造了在全国报界第一个创办报纸自办发行模式、在全省省辖市报中第一个经省政府批准组建报业集团等诸多“第一”。(《洛阳日报》创刊70周年纪念特刊详见T01~T36)

目前，洛阳日报社已发展成为拥有纸媒、网媒、屏媒三大媒体方阵的现代传媒集团，媒体形态涵盖了报纸、楼宇电视、LED、PC端、移动端、微博微信和手机客户端等。特别是党的十八大以来，洛阳日报社紧跟传媒格局的新变化和新闻舆论工作的新要求，着眼于提升新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，加快构建新型主流传媒集团，综合实力和媒体影响力一直位居全省省辖市报社前茅、全国地市报社前列，先后被省委、省政府授予“河南省重点文化企业”“河南省文明单位”等称号。

中华全国新闻工作者协会、中国报业协会、全国自办发行协会、中国地市报研究会等发来贺信贺电。市委常委、宣传部部长杨炳旭代表市委、市政府向《洛阳日报》创刊70周年表示祝贺，并充分肯定各项工作成效，希望洛阳日报社不忘初心，牢记使命，奋发有为，始终坚持正确政治方向和舆论导向，坚持正面宣传为主，着力推进创新转型，为新时代洛阳发展再立新功。省报业协会主席张健出席会议并讲话。（洛阳日报记者 李江涛）