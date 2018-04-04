孩子逛博物馆 家长要会当导游

真正的文化熏陶，应从滋养内心出发。家长当好导游，孩子才能在快乐中获取知识、开阔眼界。

我市推出丝绸之路起点、大运河交汇点线路等10条精品线路，着力打造“博物馆之都”。

博物馆是人类文明精华的储藏室。洛阳作为历史文化名城，文化底蕴深厚，拥有众多特色各异的博物馆。“畅游博物馆之都”让古老的文化“活”了起来，“潮”了起来。

在很多家长眼里，博物馆更是一所学校。那些丰富的展品不仅能传递知识，更能激发孩子的学习兴趣，是学校教育的有益补充和延伸。正因为此，家长喜欢带孩子逛各种博物馆，希望孩子爱上博物馆。

事实上，对于孩子而言，爱上一个地方、一件事情，最初往往源于好玩、有趣。要想让更多的孩子爱上博物馆，不仅需要博物馆注重孩子的观展体验，让参观变得好玩、有趣起来，更重要的是家长要会当导游。

在现实生活中，很多家长不会当导游。有的家长只是把孩子带进博物馆，至于能不能学到知识，能学到多少，全凭孩子自己；有的家长为了追求教育效果，在去博物馆之前就布置作业：回来写篇作文。看似不失时机进行教育，其实是给孩子制造压力，带着负担去逛展，效果往往不理想。于是，在博物馆经常能看到这样的场景：家长对着展品兴致勃勃地讲，孩子耷拉着脑袋心不在焉地听。

参观博物馆，孩子收获多少，与家长的导游水平有关。

会当导游的家长，不会把关注点放在孩子这次能学到多少具体知识上，而是孩子是否喜欢游览的气氛，是否愿意再次参与。

作为家长，在去博物馆之前，就应和孩子一起做功课，收集相关资料，激发孩子的兴趣；在带孩子参观的过程中，不是长篇大论地讲，而是善于提问题，引起孩子的好奇心，促使孩子自主思考。让孩子觉得，博物馆是一个好玩的地方，看展览是一件有趣的事儿。

真正的文化熏陶，应从滋养内心出发。家长当好导游，孩子才能在快乐中获取知识、开阔眼界。（新闻观察员 洛谭）