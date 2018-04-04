洛阳天气：降温+降雨+大风=今明两天的洛阳

今天阴天有中雨，局地有大雨，东北风3级左右，气温11℃到16℃；明天中雨转小雨，东北风2级转西北风4级，气温8℃到13℃。

冷空气又来“搞促销”啦，气温动不动来个“满减”活动，不仅附带风雨当“赠品”，还“包邮”，这样的“卖家”您会给好评吗？

根据最新气象资料分析，今明两天受冷空气扩散和高空低槽的共同影响，我市有持续时间较长的降水、大风、降温天气。

市气象台预计，今天阴天有中雨，局地有大雨，东北风3级左右，气温11℃到16℃；明天中雨转小雨，东北风2级转西北风4级，气温8℃到13℃。

降水、大风、降温天气将对游客赏花等产生不利影响，不过，只要雨下得不那么大，雨中赏牡丹也别有一番情趣。

不仅我市有降水，受冷空气影响，此次降水范围将涵盖全省，气温较前期有明显下降。今天全省有3级到4级东北风，明天全省的风向转为偏北风，风力为4级到5级。

春雨贵如油，但是下雨难免对您的出行造成不便，好在到双休日的时候，天气将有所好转。市气象台预计，周六阴天转多云，西北风4级到5级，气温8℃到17℃；周日晴天间多云，西北风2级到3级，气温5℃到19℃。

忍过今明两天的雨天，双休日气温会有所回升，您可以陪亲朋到公园里观赏牡丹。需要提醒的是，大风将直接导致气温大幅度下降，大家要做好防寒保暖准备。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）