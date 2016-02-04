李亚在洛阳解放70周年纪念大会上的讲话

值此洛阳解放70周年之际，我们隆重集会，共同回顾70年前洛阳解放和70年来洛阳建设发展的光辉历程，铭记革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者为洛阳解放和建设发展所建立的丰功伟绩，展望洛阳更加美好的未来，动员全市人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、奋发有为，决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！

在洛阳解放70周年纪念大会上的讲话

(2018年4月5日)

省委常委、洛阳市委书记 李亚

同志们：

值此洛阳解放70周年之际，我们隆重集会，共同回顾70年前洛阳解放和70年来洛阳建设发展的光辉历程，铭记革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者为洛阳解放和建设发展所建立的丰功伟绩，展望洛阳更加美好的未来，动员全市人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命、奋发有为，决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！在此，我代表中共洛阳市委、洛阳市人民政府和700万洛阳人民，向为解放洛阳而英勇献身的革命先烈表示深切的怀念！向为洛阳解放和建设发展作出重要贡献的老革命、老前辈、老同志表示崇高的敬意！向所有关心和支持洛阳发展的同志们、朋友们表示衷心的感谢！

同志们！

河洛大地是中华民族和中华文明的重要发祥地，远在五六十万年前，就有先民在此繁衍生息。70年，在洛阳历史长河中只是弹指一挥间，但70年来，在中国共产党的领导下，洛阳人民从站起来、富起来到强起来，创造了一个又一个人间奇迹，书写了波澜壮阔、气吞山河的壮丽史诗！

遥想当年：在国民党反动派的统治下，洛阳生灵涂炭、民不聊生。为了洛阳解放，无数革命先烈、革命前辈前赴后继、赴汤蹈火，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”。1948年3月8日，按照中央军委和毛泽东主席的战略部署，华东野战军陈唐兵团和中原野战军陈谢兵团以迅雷不及掩耳之势发动了洛阳战役，经过七昼夜激战，于3月14日一举攻克被国民党军自诩为“金城汤池”的战略重镇洛阳，歼敌两万余人，俘获敌军一万五千余人。为更多歼敌有生力量，我军主力部队随后主动从市区转移到西南郊县。4月4日，陈谢兵团第九纵队两个旅再度围攻洛阳，5日，歼灭守敌4600余人。从此，洛阳宣告解放，洛阳人民真正站起来了，洛阳发展不可逆转地开启了新的历史纪元！

解放洛阳的战役，是人民解放军挺进中原后，对国民党反动派坚固设防的城市旗开得胜的一次攻坚战。突破洛阳东门、攻克洛阳东站、攻打周公庙、攻占东会馆、洛阳城巷战、歼灭国民党206师和生擒敌中将师长邱行湘的鏖战等，一幕幕惊心动魄的战斗场面、一个个感人肺腑的英雄事迹，无不记载着革命先烈、革命前辈的不朽功勋。回首当年，我们仿佛听到了嘹亮的冲锋号、隆隆的炮火声；我们仿佛看到了猎猎战旗、漫天硝烟，英勇的人民解放军正冒着枪林弹雨，浴血拼杀、奋勇前进。如今，战争的硝烟早已散去，和平的阳光普照大地。我们永远不会忘记，是革命先烈、革命前辈用鲜血和生命换来了我们今天的幸福生活！他们的功绩彪炳史册，他们的精神气贯长虹！我们重温这段历史，就是要永远铭记革命先烈和革命前辈的丰功伟绩；就是要更好地传承红色基因、坚守光荣传统，始终保持坚定的理想信念、牢固的宗旨意识、高昂的革命斗志和大无畏的牺牲精神；就是要重整行装再出发，撸起袖子加油干，当好新时代的答卷人，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进！

同志们！

70年风雨兼程，70载春华秋实。在洛阳解放后的第3天，毛泽东主席在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中指出，“城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点”。70年来，洛阳人民在党的领导下，当家作主、自强不息、艰苦奋斗，使曾经千疮百孔、满目疮痍的河洛大地焕发出勃勃生机，发生了翻天覆地的历史巨变，以前所未有的崭新面貌展现在世人面前！

计划经济时期，洛阳是国家重点建设的城市之一。从“一五”期间全国156项重点工程中有7项落户洛阳，到上世纪七十年代10多家“三线”企业进驻洛阳，从一批又一批技术工人、科研人员“千军万马会洛阳”，到国家先后在洛阳组建10多家部级科研院所，洛阳形成了从科研到生产、比较完善的现代工业体系，成为全国的工业重镇。在这里，诞生了我国第一台拖拉机、第一台压路机、第一台军用越野汽车、第一条浮法玻璃生产线、第一批汽车变速箱轴承等众多的“全国第一”。“洛阳制造”闻名全国，洛阳为我国社会主义建设作出了不可磨灭的重要贡献！

改革开放后，全市上下以解放思想为先导，以经济建设为中心，在艰难曲折中探索，在艰苦创业中拼搏，致力破除制约发展的思想桎梏和体制障碍，不断释放新的创造伟力。从落实家庭联产承包责任制，到对内搞活、对外开放，从启动国有企业改革，到加快完善现代企业制度、着力推进产业结构调整，从成功举办首届牡丹花会，到打造国际文化旅游名城，从引进第一家外资企业，到建设内陆开放高地，洛阳乘着改革开放的东风，革故鼎新、敢闯敢试、开拓进取，迈入了经济社会发展的“黄金期”“快车道”。

今天走进新时代，洛阳被赋予国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动河南发展新的增长极的战略定位，郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区、中原城市群等一批国家战略规划和平台相继落地实施，洛阳发展迎来了新的历史机遇。全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻新发展理念，持续打好“四张牌”，聚焦决胜全面小康、开启现代化建设新征程，聚焦加快建设副中心、打造全省增长极，聚焦推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标，凝心聚力、真抓实做，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，实现了一系列具有标志性意义的重大突破，洛阳发展站在新的历史起点上。

回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳经济实力实现了历史性跨越。新中国成立之初，洛阳生产总值、工业总产值、财政收入分别只有1.65亿元、1227万元、13.3万元，工业领域只有一些规模小、实力弱的手工作坊，百业凋零、百废待兴。70年来，洛阳生产力水平大幅提升，2017年全市生产总值达到4343.1亿元，规模以上工业增加值达到1482.8亿元，财政收入达到325.9亿元，经济总量居全省第2位、全国第47位，一大批国家重点工程中都能见到“洛阳制造”的身影，467种“洛阳制造”产品进入国际市场，洛阳在全国全省发展格局中的地位和作用更加凸显。

回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳发展质量实现了历史性突破。自“一五”时期拉开工业化序幕以来，洛阳现代化进程蹄疾而步稳。这些年，我们坚持以供给侧结构性改革为主线、以产业结构调整为重点、以改革开放创新为动力，着力提高发展质量。自创区自贸区“两区叠加”效应凸显，国资国企改革、“放管服”改革等重点领域改革深入推进，全面双向开放格局正在形成，在洛投资的境内外500强企业达74家，新技术新业态新模式不断涌现，全市产业结构已经实现由“二三一”向“三二一”的历史性转变，“天宫”“蛟龙”“天眼”“墨子”“大飞机”等国家重大科技成果中都有“洛阳创造”的元素，洛阳发展正稳步迈向更高质量、更有效率、更可持续的新阶段。

回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳城乡面貌实现了历史性巨变。70年前，洛阳历经战火摧残，处处断壁残垣，与十三朝古都的神采天差地别。70年来，洛阳城区先后向西跨过涧河、向北跨过黄河、向南跨过洛河和伊河，框架不断拉大，面貌日新月异，中心城区面积由解放时的4.5平方公里发展到265平方公里。“四级联动”城镇总体布局、“一中心六组团”城市发展战略加快实施，机场扩容了、高铁通车了、地铁开建了、高速联网了、游园增多了，一批批重大基础设施和公共服务设施的建成投用让城市生活更加便捷，一个个生态、文化领域的标志性项目让城市更有底蕴、更有品位、更有温度，城乡二元结构逐步得到破解，特色小镇、美丽乡村如珍珠般点缀着河洛大地，全市城镇化率达56%，一座居者心怡、来者心悦的宜居宜业现代化城市正在迅速崛起。

回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳人民生活实现了历史性提升。解放前，洛阳人民饱受战乱之苦，衣不蔽体、食不果腹的现象普遍存在。建国之初，洛阳居民人均收入仅百余元左右，其中农民人均纯收入只有38元。70年来，全市人民不仅告别战乱和饥饿，而且走过温饱、正迈向全面小康。2017年全市居民人均可支配收入达22835元，居民消费已经实现从“吃穿用”等基本生活消费向美好生活需要的高层次消费转变，越来越多的现代化产品进入寻常百姓家；脱贫攻坚取得显著成效，贫困发生率降至4%以下，整体脱贫的奇迹即将成为现实；生态文明建设深入推进，河洛大地天更蓝了、山更绿了、水更清了、环境更优美了；社会事业快速发展，社会大局和谐稳定，人民群众的获得感幸福感安全感显著增强。

回顾70年峥嵘岁月，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，洛阳党的建设取得了历史性成就。洛阳是党的活动最早开展的地区之一。1921年12月成立的中共洛阳组是河南省、也是陇海铁路沿线建立的党的第一个地方组织，有1个党小组、3名党员。洛阳解放时，全市只有地下党员60余人。如今，全市党组织达1.5万多个、党员41.8万多人，党的政治优势、组织优势成为推动洛阳各项事业发展的根本保证。特别是党的十八大以来，我们以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展，动真碰硬、常抓不懈，着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的问题，更好地保持了党的先进性纯洁性，赢得了人民的信任和支持，党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力不断增强。

抚今追昔，我们永远铭记老一辈无产阶级革命家对洛阳的亲切关怀。毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云等老一辈无产阶级革命家，或领导指挥解放洛阳的战役，或对洛阳建设发展作出重要指示，或多次莅临洛阳视察指导工作，让洛阳人民倍感温暖、永远难忘。我们永远铭记党中央、河南省委对洛阳发展的关心支持。中央、省委始终对洛阳寄予厚望、给予重点支持，为洛阳发展指明了方向、增添了力量。我们永远铭记革命先烈和革命前辈为洛阳解放和建设发展作出的历史贡献。他们有的在战争年代浴血奋战、流血牺牲，有的在和平时期依然为洛阳发展殚精竭虑、呕心沥血，赢得了全市人民的尊重和景仰。我们永远铭记历届市委、市政府领导班子为洛阳建设发展付出的艰辛努力。一届届领导班子坚持从实际出发，创造性地开展工作，在不同历史时期，带领全市人民艰苦创业、开拓进取，为洛阳发展奠定了坚实基础。我们永远铭记驻洛部队官兵的无私奉献。他们始终与洛阳人民同呼吸、共命运、心连心，积极支援地方建设，主动承担和出色完成了许多急难险重任务，展现了人民子弟兵威武之师、文明之师的良好形象。我们永远铭记全市广大干部和人民群众的不懈奋斗。勤劳智慧的洛阳人民怀着过上幸福生活的美好憧憬，脚踏实地、勤勉敬业，在平凡的岗位上作出了不平凡的业绩，用自己的智慧和力量创造了洛阳的辉煌！

煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。今天的洛阳，已经展开了经济发展、政治安定、文化繁荣、社会和谐、生态良好的宏图巨卷，我们从来没有像今天这样接近伟大复兴的目标，从来没有像今天这样有能力、有信心实现伟大复兴的目标！此时此刻，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，您们开创的事业正在持续，您们塑造的精神正在传承，您们信仰的理想正在逐步实现，您们书写的历史正在我们手中续写！一代又一代河洛儿女，一定会沿着您们的足迹，继往开来、不懈奋斗，把您们用鲜血和生命追寻的梦想变成现实！

同志们！

“明镜所以照形，古事所以知今”。我们回顾洛阳解放70年来的光辉历程，不仅是重温历史，更是要以史为鉴，从中感悟沧桑巨变所蕴含的规律，把握大势、总结经验，洞悉现在、引领未来，用历史的火炬照亮前进的道路。

洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持中国共产党的领导毫不动摇。党政军民学、东西南北中，党是领导一切的。70年来，洛阳的每一次变革、每一份成就，都是在中国共产党的领导下取得的。推翻“三座大山”，让苦难的洛阳人民得到解放，是如此；从小农经济迈向工业化，奠定洛阳在全国经济版图中的地位，是如此；乘着改革开放的东风，告别封闭和僵化，实现长时间的高速发展，是如此；特别是党的十八大以来，洛阳各项事业取得历史性成就、发生历史性变革，更是如此。我们在新时代的成就和变革，是习近平总书记掌舵领航的结果，是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果。实践已经证明，习近平总书记是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是国家的掌舵者、人民的领路人；习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党的指导思想、国家的指导思想，是指引党和国家事业不断夺取新胜利的强大思想武器。坚定不移听党话、跟党走，是洛阳各级党组织和广大党员干部群众的坚定立场、政治传统和不二选择。我们要坚持党对一切工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定维护习近平总书记的领袖和核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想领航导向，一切工作都以贯彻落实党中央决策部署为前提，心向党中央、紧跟核心走，确保党始终总揽全局、协调各方。

洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持中国特色社会主义毫不动摇。只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国。70年来，洛阳和全国一样，从完成新民主主义革命和社会主义改造，到进行社会主义建设和改革开放，再到决胜全面小康、开启现代化建设新征程，历史和人民选择了中国特色社会主义。中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题，是党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就。我们要从历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实际相结合的宽广视角，深刻把握中国特色社会主义发展的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，坚定“四个自信”，坚定不移地把中国特色社会主义作为正确道路来坚持、作为科学理论来运用、作为共同理想来追求，用我们的探索实践，为中国特色社会主义增添新的光彩。

洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持发展这个第一要务毫不动摇。能不能解决好发展问题，直接关系到人心向背、事业兴衰。70年来，洛阳从解放之初的满目疮痍，到致力解放和发展社会生产力，再到如今被定位为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动河南发展新的增长极，我们之所以取得全方位、开创性的成就，之所以实现深层次、根本性的变革，关键就在于紧紧扭住发展这个第一要务。进入新时代，发展仍是解决一切问题的基础和关键。我们要始终扭住发展不放松，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，一切着眼于发展，一切致力于发展，着力解决好发展不平衡不充分问题，决不能因为胜利而骄傲，决不能因为成就而懈怠，决不能因为困难而退缩，不断创造出无愧于先辈、无愧于时代、无愧于人民的新的发展成就。

洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持以人民为中心毫不动摇。人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。70年来，中国共产党人无论是干革命、求解放，还是抓建设、求发展，都始终把人民放在最高位置，全心全意为人民服务，着力实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。不管形势怎么变化，我们所做的一切工作，归根结底都是为了人民；我们要做成任何事情，都必须赢得人民的拥护和支持，激发人民的创造精神、奋斗精神、团结精神、梦想精神。我们要始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，始终把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，着力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，真正做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，用心系苍生、为民造福的实际行动和成效，生动诠释“城市已经属于人民”的精髓要义。

洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持全面从严治党毫不动摇。打铁必须自身硬。70年来，从解放洛阳时人民军队喊出“光荣地进城、干净地出城”，到如今重整行装再出发、推动全面从严治党向纵深发展，党领导人民战洛阳、建洛阳、富洛阳，在进行伟大社会革命的同时，也在进行着深刻的自我革命。历史充分证明，只有坚持全面从严治党，才能不断增强党的创造力、凝聚力和号召力，让人民坚定信心跟党走。我们要一以贯之推进党的建设新的伟大工程，把螺丝越拧越紧、笼子越扎越牢、钉子越钉越深，着力巩固山清水秀的政治生态，不断开创全面从严治党新局面。广大党员特别是各级领导干部要始终做到忠诚干净担当，大力弘扬实干作风，坚决反对形式主义、官僚主义，拿出实实在在的硬措施，放下架子、撸起袖子、甩开膀子，一步一个脚印抓落实，在党心民心的交融中，团结带领人民通过艰苦奋斗来书写精彩、收获幸福。

同志们！

发展是最好的继承，进步是最好的纪念。纪念洛阳解放70周年，最基本的要求、最根本的目的，是要把革命先烈和革命前辈开创的事业继承好、发展好，努力从胜利走向新的胜利。党的十九大描绘了新时代的宏伟蓝图，发出了奋进新时代、开启新征程的动员令。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不忘初心、牢记使命、奋发有为，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩！

创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩，必须持续提升正确的思路举措。进入“十三五”以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极适应洛阳发展新的历史方位，紧扣社会主要矛盾的变化，持续提升洛阳发展的思路举措。我们聚焦落实新发展理念、持续打好“四张牌”，提出并实施了推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标的思路举措，着力围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目。我们聚焦洛阳发展新的战略定位，谋划形成了加快建设副中心、打造全省增长极的决策部署，着力建设全国重要的先进制造业和现代服务业基地、国家创新型城市、全国性重要交通枢纽、国际文化旅游名城、“一带一路”主要节点城市、宜居宜业现代化城市。我们聚焦新时代新目标新征程，确立了洛阳决胜全面小康、开启现代化建设新征程的宏伟蓝图，明确提出洛阳2020年前要在全省率先全面建成小康社会、到2035年要基本实现社会主义现代化、到本世纪中叶要全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强市。实践证明，这些思路举措符合上级精神、符合洛阳实际、符合群众意愿，是我们开创新时代洛阳发展新局面的“路线图”“任务书”。我们要心怀梦想、不懈追求，保持定力、真抓实做，确保正确的思路举措一抓到底、落地生根、久久为功。

创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩，必须着力推动高质量发展。当前，我们面临的突出问题是发展不平衡不充分，破解之道是要以更大的力度、更实的措施，深入贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。要加快推进产业结构优化升级，以供给侧结构性改革为主线，以“四双联动”为路径，深化地企合作，实施重点企业提质倍增行动，抓好重大项目和产业园区建设，积极构建“565”现代产业体系，持续推进新旧动能转换，切实巩固“三产超二产”，尽快实现“新兴超传统、消费超投资”。要加快推进改革开放创新“三力联动”，以自创区自贸区“两区同建”为龙头，坚持向改革要活力，以逢山开路、遇水架桥的精神将改革进行到底；坚持向开放要优势，加快形成全面双向开放新格局；坚持向创新要动力，持续实施创新主体创新平台“双倍增”行动，着力打通“四个通道”、推进“四链融合”，使创新真正成为推动发展的第一动力。要加快推进新型城镇化，坚持以人为核心，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，以产“兴”城、以绿“荫”城、以水“润”城、以文“化”城，积极实施“一中心六组团”城市发展战略，协同推进县域经济发展和乡村振兴，努力建设宜居宜业现代化城市，使我们的家园更具洛阳特色、华夏气派、国际水准。要加快推进基础能力建设，以航空、高铁、高速、快速、综合交通枢纽等为重点，统筹抓好交通、市政、农林水、能源、信息等重大基础设施建设，加快构建现代基础设施体系，不断厚植区域发展新优势。

创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩，必须不断提高保障和改善民生水平。满足人民日益增长的美好生活需要，是我们一切工作的出发点和落脚点。根在人民，源在百姓。我们要始终坚持以人民为中心，不断完善保障和改善民生的制度安排，稳步推进重大民生工程，致力保基本、着力提品质、注重可持续，加快构建公共服务体系，让全市人民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。要坚决打赢脱贫攻坚战。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，扎实开展产业扶贫、易地搬迁、兜底保障等工作，更加注重将扶贫与扶志、扶智相结合，更加注重攻克深度贫困堡垒，更加注重以作风攻坚促脱贫攻坚，确保2019年全市农村贫困人口现行标准下实现脱贫、贫困县全部摘帽，确保扶贫路上不落下一个贫困家庭、不丢下一个贫困群众。要着力加强生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，加快构建生态环境建设体系，为全市人民守住绿水青山、留住蓝天白云。要持续办好民生实事。围绕解决群众就业、就学、就医、住房、社保等问题，每年集中力量办成一批民生实事，尽力而为、量力而行，一年一年地抓，一件一件地做，让老百姓的日子一天更比一天好。要加强和创新社会治理。建立健全矛盾风险排查化解机制，统筹抓好安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作，深入开展“扫黑除恶”专项斗争，依法打击犯罪活动、维护群众正当权益，确保实现社会大局稳定、人民安居乐业。

创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩，必须推动全面从严治党向纵深发展。全面从严治党是推动经济社会发展的根本保证。我们要牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，认真履行管党治党责任，敢抓敢管、真抓真管、善抓善管，以党的建设高质量保证经济社会发展高质量。要把政治建设摆在首位，严格落实中央、省委、市委关于维护党中央集中统一领导的规定，在思想政治上讲政治立场、政治方向、政治原则、政治道路，在行动实践上讲维护党中央权威、执行党的政治路线、严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在落实党中央决策部署上不讲条件、不打折扣、不作选择、不搞变通，始终紧跟党中央令旗走。要把思想建设抓紧抓实，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，真正带着信仰学、带着感情学、带着责任学、带着好的学风学，学出信仰忠诚、学出责任担当、学出使命力量，切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，挺起共产党人的精神脊梁。要把基层组织建好建强，围绕基层党组织的五大定位，以“河洛党建计划”为抓手，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，推动党的组织和党的工作全覆盖，增强基层党组织政治功能和服务功能，实现基层党组织建设全面进步、全面过硬。要把干部队伍管好带好，认真落实好干部标准，树立正确选人用人导向，突出政治标准，坚持事业为上，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，着力增强党员领导干部“八项本领”，致力建设一支高素质专业化的干部队伍。要把纪律规矩挺在前面，坚持纪在法前、纪严于法，加强纪律教育，完善纪律规章，强化纪律执行，用好监督执纪“四种形态”，把纪律规矩真正立起来，让党员干部将铁的纪律转化为日常习惯和自觉遵循。要把作风建设引向深入，认真落实中央八项规定及实施细则精神和省委、市委有关要求，驰而不息纠“四风”、树新风，把“清新简约、务本责实”作风导向贯穿始终，引导党员干部真正把心思和精力用在干事创业上，做到敢担当、重实干、风气正。要把反腐败斗争进行到底，保持高压态势，深化标本兼治，着力强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉，打通正风反腐“最后一公里”，奋力夺取反腐败斗争压倒性胜利。

同志们！洛阳今天的良好局面来之不易，洛阳更加美好的未来需要我们去奋斗。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬革命先烈、革命前辈和历代创业者、建设者在洛阳解放和建设发展中塑造的伟大精神和光荣传统，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，风雨无阻、砥砺前行，奋力谱写洛阳决胜全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化强市的精彩篇章，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进！

让我们共同祝愿：洛阳的明天更美好！

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