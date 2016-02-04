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李亚在调研“市民之家”时强调：坚持以人民为中心的发展思想 打造服务市民展示形象的窗口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:51

　　3月31日，洛阳“市民之家”正式启用。当日下午，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，来到刚刚启用的“市民之家”调研。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，让“市民之家”成为服务市民的窗口，成为党员展示形象的窗口。

　　洛阳“市民之家”目前进驻单位95家，设立窗口296个，同时还提供书香洛阳阅读区、政府信息查阅点、咨询服务台等配套服务，受理、审查、审批、缴费、制证、盖章、发证等办理环节可实现一站式完成。

　　“进驻后业务量有无变化？”“工作人员是否配置到位？”在社保、地税、交警等窗口，李亚一一了解各窗口业务范围、审批流程等情况。在母婴室、公厕等公共服务区域，他边走边看，要求有关部门坚持以人为本，完善硬件设施，更加便民利民。在自助终端服务区，他叮嘱要安排工作人员做好现场引导，方便市民操作。

　　在2楼的“书香洛阳”阅读区，聚集着不少市民。李亚与大家交流，询问“市民之家”是否便民，是否舒心，还有哪些需要完善提升的地方？听到大家纷纷表达了在以习近平同志为核心的党中央坚强带领下，人民群众幸福感获得感不断提升，洛阳近年来的发展成效令人倍感骄傲，“市民之家”不仅方便了百姓，也提升了洛阳城市形象等感受后，李亚十分欣慰。他深有感触地说，习近平总书记指出，“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人”。对“市民之家”的建设成效，广大市民是最终评判者，一定要通过“市民之家”的各项优质服务，真正为市民营造“家”的感觉。

　　李亚强调，要按照“只进一扇门”“最多跑一次”的原则，持续转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，建设人民满意的服务型政府；要坚持“群众有所呼、政府有所应，群众有所需、政府有所为”的理念，一切工作以方便群众为出发点；要积极开展党员示范窗口评选等活动，把党徽戴起来，党员的身份亮出来，党员的作用发挥出来，内强素质、外树形象，让“市民之家”成为服务市民的窗口，成为党员展示形象的窗口。

　　李亚还来到即将投用的兴洛湖公园，查看工程进度。他强调，要坚持科学布局，精雕细琢，丰富文化元素，保障工程质量，提升城市形象。要倒排工期，加快完善配套，确保今年清明节期间向市民开放。

　　市领导王敬林、王琰君等参加调研。(洛阳日报记者 李迎博)

　　>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：马佳佳]
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