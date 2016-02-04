李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传达学习习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议精神，研究我市贯彻意见。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议精神，研究我市贯彻意见。李亚传达了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在十三届全国人大一次会议上的重要讲话精神并讲话。市长刘宛康传达了全国两会主要精神，部分参加全国两会的我市全国人大代表、政协委员谈了学习体会。

会议指出，这次全国两会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，是一次高举旗帜、继往开来、凝聚力量的大会，最突出的贡献是习近平总书记全票当选国家主席、中央军委主席，为党和国家事业发展筑牢了坚实政治根基、组织根基；最重要的成果是全面部署了新时代新征程的大政方针，为党和国家事业发展指明了前进方向；最深远的影响是审议通过了宪法修正案、监察法、国务院机构改革方案，为党和国家事业发展提供了有力制度保障。全市各级各单位要把学习宣传贯彻这次全国两会精神与学习宣传贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神结合起来，与学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，按照学懂、弄通、做实的要求，抓好传达、学习、培训、宣传，迅速把两会精神转化为奋进新时代、展现新作为的强大动力。

会议强调，学习宣传贯彻全国两会精神，关键要把握精髓、以知促行。要准确把握习近平总书记是党的核心、军队统帅、人民领袖，是国家的掌舵者、人民的领路人，坚定维护习近平总书记的领袖和核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。要准确把握新修改的宪法体现了党和国家事业发展的新成就新经验新要求，体现了全党和全国人民的共同意志，切实尊崇宪法、严格实施宪法，全面提升洛阳的法治建设水平。要准确把握深化党和国家机构改革是加强党的长期执政能力建设、推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，深入谋划和推动洛阳的党和国家机构改革工作。要准确把握经济社会发展的总体要求、政策取向和重点工作，着力推动高质量发展，努力交出无愧于新时代的精彩答卷。要准确把握党和国家事业发展需要风清气正的政治生态，带头明大德、守公德、严私德，形成“头雁效应”，推动全面从严治党向纵深发展。各级党组织和广大党员干部群众要认真落实中央、省委、市委关于维护党中央集中统一领导的规定，按照带着信仰学、带着感情学、带着责任学、带着好的学风学的要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学出坚定信念、学出绝对忠诚、学出使命担当、学出深厚感情，做到学思用贯通、知信行统一，自觉用伟大思想领航导向。各级领导干部要按照习近平总书记提出的“领导干部要讲政德”的要求，按照省委书记王国生提出的“六个带头”的要求，自觉担当领导责任和示范责任，切实做到对党绝对忠诚、坚持执政为民、勇于担责尽责、严格遵纪守法、始终慎独慎微，不断开创党的建设新局面。

会议强调，要按照全国两会精神和市委总体要求，坚定不移抓好各项工作落实，推动经济社会持续健康发展。要紧盯目标，抓好有效投资，抓好要素保障，抓好运行调控，努力保持稳中有进、稳中向好的发展态势。要集中精力，围绕决胜全面小康，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。要扭住重点，加快推动产业结构优化升级，加快构建“三力联动”格局，加快推进新型城镇化，加快基础能力建设，切实提高保障和改善民生水平，推动高质量发展。当前，要全力抓好经济运行、确保一季度开门红，积极配合省委巡视组开展工作，有序推进牡丹文化节各项筹备，切实抓好安全生产，确保社会大局和谐稳定。(洛阳日报记者 李江涛)

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