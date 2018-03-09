市委党的建设工作领导小组会议召开 李亚主持会议并讲话

昨日，市委书记、市委党的建设工作领导小组组长李亚主持召开市委党的建设工作领导小组会议，深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省委要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究部署2018年我市党的建设工作。

昨日，市委书记、市委党的建设工作领导小组组长李亚主持召开市委党的建设工作领导小组会议，深入学习贯彻党的十九大精神和中央、省委要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究部署2018年我市党的建设工作。

会议传达了省委党的建设工作领导小组会议精神，审议了市委党的建设工作领导小组2018年工作要点和《洛阳市直机关新时代全面从严治党实施意见》《关于推进机关党建“五项机制”建设的若干意见》。

会议指出，党的十八大以来，习近平总书记就党要管党、从严治党发表了一系列重要讲话，深刻阐述了管党治党的一系列重大理论和实践问题，形成了习近平全面从严治党战略思想，为我们加强党的建设提供了根本遵循。各地各部门要在学懂、弄通、做实上下功夫，学出使命担当，学出清醒忧患，学出信心决心，学出前进方向，以伟大思想指引新的实践，不断开创党的建设新局面。

会议强调，要紧紧围绕新时代党的建设总要求，突出重点、精准发力，带动党建工作各项任务落地见效，推动党的建设全面从严、全面过硬。要突出看齐紧跟，坚持把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”、做到“四个服从”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要突出立根铸魂，切实加强党的思想建设，强化理论武装，深化思想教育，严肃党内政治生活，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。要突出强基固本，围绕基层党组织五大职能定位，以“河洛党建计划”全面进步年为抓手，努力实现党的组织和党的工作全覆盖，增强基层党组织的政治功能和服务功能。要按照“政治建设摆首位、思想建设强基础、作风建设不松懈、惩治腐败强高压、制度建设做保障、一切工作到支部”的要求，确保机关党建工作走在前、做表率。要突出正风肃纪，把纪律规矩挺在前面，把作风建设引向深入，将反腐败斗争进行到底。

会议强调，要坚持“实”字当头、“干”字为先，用“实”的举措和作风，推动全面从严治党向纵深发展。要牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的责任意识，担责尽责，落实落细，善作善成，为决胜全面小康、开启现代化建设新征程提供坚强保证。

市领导杨炳旭、王敬林、何伟、侯超英，市委党的建设工作领导小组成员单位、市直相关部门负责同志等参加会议。（洛阳日报记者 李江涛）

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