经过一整天现场观摩后，昨日上午，全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会召开。

经过一整天现场观摩后，昨日上午，全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会召开。市委书记李亚出席会议并讲话，他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委部署要求，着力推动县城建设提质，全面提升县城建设品位，扎实推进文明城市创建，努力保持良好工作态势，向全市人民交上一份满意答卷。

市领导吴孟铎、杨炳旭、王敬林、王琰君、魏险峰、吉振华、李钢锤等参加推进会。

李亚在讲话中肯定了我市文明城市创建和县城建设提质工程取得的成效，指出了存在的问题。他指出，实施百城建设提质工程，是省委、省政府贯彻落实中央精神、着力推动大中小城市和小城镇协调发展的重要举措，也是落实习近平总书记打好“四张牌”重要要求的具体举措。要切实做好规划、建设、管理“三篇文章”，紧紧扭住规划编制、审批、执行三个环节，强化规划引领；以基础设施建设、公共服务提升、人居环境改善为重点，推动建设提质；围绕构建优良秩序、优美环境、优质服务，提升管理水平，着力推动现代城镇体系构建和县城建设提质，为创建文明城市打下坚实基础。

李亚强调，要坚持以绿“荫”城、以水“润”城、以文“化”城、以业“兴”城，全面提升县城建设品位，切实推进文明城市创建。要按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”要求，积极争创国家生态园林城市，提高群众对绿化的感知度，增强绿色幸福感；认真落实河长制湖长制，积极推进“四河三渠”综合治理，确保水安全，优化水生态，打造亲水平台；坚定文化自信，坚持保护为先，合理开发利用，注重传承创新，不断厚植文化优势；着力推动产业升级，优化产业布局，培育优势企业，更加重视民营经济发展，加快构建“565”现代产业体系。

李亚强调，要广泛开展“五项治理”，扎实推进文明城市创建。把推进文明城市创建作为推动城市内涵式发展的重要任务，坚持以文明为引领、以共建为原则、以民生为根本、以目标为导向，着力满足人民日益增长的美好生活需要。要推进交通秩序“治乱”，不断优化道路交通设计，坚持公交优先，科学规划布局停车场，从严整治突出问题。要推进市容卫生“治脏”，重点抓好建筑墙体治理、广告标牌治理、市场治理、厕所革命、管线入地等工作。要推进生态环境“治污”，标本兼治，持续推进大气污染防治、水污染防治，统筹做好乡村清洁、尾矿库治理、矿山生态恢复、土壤污染防治等工作。要推进城乡建设“治违”，依法依规、集中攻坚，扎实开展违章建筑专项治理行动，统筹抓好“三未”土地整治和村镇国土资源、规划、建设“三所合一”改革。要推进公共服务“治差”，结合即将投用的市民之家，完善服务平台、创新服务方式、提高服务效率、健全服务体系，以政务服务“小窗口”折射出社会“大文明”。

李亚要求，要正确处理好文明城市创建与县城建设提质、促进城市发展与实施乡村振兴、提升城建水平与推动经济转型、加强城乡建设与创新社会治理、工作推进与能力提升等关系，不断强化专业能力、责任担当、项目攻坚和氛围营造，让群众看到实实在在的变化、感受到实实在在的好处。

15日，与会人员利用一整天时间，先后观摩了孟津县瀍源公园、龙泉公园、小浪底大道停车场、中心广场、揽景园、文博艺术中心、南岭公园、卫坡古村落和新安县枕头山公园、体育公园、城市智慧书房、县规划展览馆、新城实验学校、中心市场、黛眉文化广场、西湖游园、城市地下综合管廊、县城夜景亮化。

在昨日上午的推进会上，市委常委、宣传部部长杨炳旭，市委常委、市政府党组成员王琰君分别通报了全市文明城市创建、百城建设提质工作推进情况，部署了2018年工作。孟津县、新安县就百城建设提质作了典型发言，宜阳县就文明城市创建作了典型发言。(洛阳日报记者 李东慧)

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