李亚主持召开市委常委会议 专题听取全市群团工作汇报

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，专题听取全市群团工作汇报，审议《洛阳市“十三五”高标准农田建设规划》，对做好下一步工作提出要求。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，专题听取全市群团工作汇报，审议《洛阳市“十三五”高标准农田建设规划》，对做好下一步工作提出要求。

会议肯定了我市群团工作成效。会议指出，群团事业是党的事业的重要组成部分，党的群团工作是党治国理政的一项经常性、基础性工作，是党组织动员广大人民群众为完成党的中心任务而奋斗的重要法宝。要认清新时代新征程的责任担当、做好群团工作的最新要求和开启洛阳现代化建设新征程的职责使命，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习近平总书记对推进群团改革、加强党的群团工作作出的一系列重要论述，不断增强做好群团工作的责任感紧迫感。

会议强调，要突出重点，着力保持和增强政治性、先进性、群众性。要把握正确方向，坚持把政治性作为第一位要求，自觉接受党的领导，增强“四个意识”，确保各项工作沿着正确道路向前推进，坚定不移听党话、跟党走。要坚持问题导向，落实全面从严治党要求，抓好突出问题整改，坚定不移加强群团党的建设，动员和引导群众为打赢三大攻坚战、实现高质量发展作出更大贡献。要打造特色品牌，按照“党政要求、群众需求、群团能为”的原则，找准工作切入点、结合点和着力点，使群团工作出亮点、有特色。要加强基础基层，构建小机关、强基层、全覆盖的群团组织体系，形成集约、开放、共享的群众服务系统，增强群团组织吸引力。要始终坚持党的领导，更好把握工作规律，深入推进群团改革，不断开创我市群团工作新局面。

会议指出，建设高标准农田是巩固和提升粮食综合生产能力、推动农业高质量发展、实现可持续发展的需要，各级各相关部门要提升认识，突出重点，抓好结合，推动各项工作落地见效。要突出“土”，抓好连片规模、田面平整、耕作层保护、土壤改良和培肥等工程；突出“水”，形成引、蓄、提、灌、排协调统一的农田灌排能力，实现旱能浇、涝能排；突出“路”，形成田间路网，做到循环畅通，切实加强“四好农村路”建设；突出“管”，严格落实制度，确保建设质量，健全管护体系。要将高标准农田建设与脱贫攻坚、沟域经济发展、林业生态建设紧密结合，与水利、产业等相关发展规划有机衔接，深入实施乡村振兴战略，不断提高农业综合生产能力。

会议还研究了其他事项。(洛阳日报记者 李江涛 李东慧)

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