洛阳天气：今日气温最高25℃ 夜晚将有春雨伴你入梦

今天多云到阴天，夜里有小雨，偏东风2级到3级，气温11℃到25℃；明天阴天有小到中雨，东北风3级到4级，气温11℃到20℃。

还记得前一段时间流行的《旅行青蛙》游戏吗？昨日，小记在“晚报天气与服务”QQ群里看到有成员说，他在村头的池塘边散步，听见了青蛙的叫声。

春季到来，万物复苏，青蛙也开始呱呱呱地欢歌起来。市区许多小区修建有景观水系和池塘，这些地方也会成为青蛙们的生活乐土。

有些小区业主深受青蛙叫声困扰，甚至因蛙鸣整晚失眠。一些小区业主建议物业公司采取有效措施消除蛙鸣，但另一些业主表示反对，认为青蛙多是小区环境好的标志，应保护青蛙，双方争执不下。

小记从小生活在农村，村子南边有一条河，对青蛙的叫声很熟悉，因此在小区里听见蛙鸣觉得很亲切，仿佛回到了老家。

抛开蛙鸣对一些人带来困扰，青蛙其实是一种对人类有益的动物。青蛙和燕子一样，都能反映季节的变化，青蛙叫，意味着春天来了。青蛙还是消灭农田害虫的能手。

说完青蛙的话题，我们来关注一下天气情况。根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽和冷空气的共同影响，今天夜里开始我市将有一次降水过程。

市气象台预计，今天多云到阴天，夜里有小雨，偏东风2级到3级，气温11℃到25℃；明天阴天有小到中雨，东北风3级到4级，气温11℃到20℃。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）