伊滨区水泉村：党群服务中心，村子最热闹的地方

先是庄严的升国旗仪式。紧接着，党员群众聚集到党员活动室进行讲习。讲习的内容很丰富，不仅有习近平总书记在十三届全国人大一次会议期间的重要讲话，也有贴近群众的金融惠农业务办理、产品介绍等。

昨日，恰逢伊滨区寇店镇水泉村的党员主题活动日。

一大早，该村新提升改造完成的党群服务中心就热闹起来——

先是庄严的升国旗仪式。紧接着，党员群众聚集到党员活动室进行讲习。讲习的内容很丰富，不仅有习近平总书记在十三届全国人大一次会议期间的重要讲话，也有贴近群众的金融惠农业务办理、产品介绍等。

讲习结束后，又进行每月一次的孝心基金发放活动，100余位70岁以上老人排队依次领取；村里请来的锣鼓队在文化活动广场上演出，不少村民聚集在村史馆、图书室等地进行文化娱乐、休闲学习。

…………

党的十九大提出要实施乡村振兴战略，加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

抓好党组织阵地建设、提升便民服务功能，就是我市贯彻落实十九大精神，持续推进“河洛党建计划”的重要内容。

去年，我市对农村党群服务中心功能设施进行规范化建设，统一标识、统一外观、统一配置、统一氛围，全方位服务农村党员和群众，进一步强化党组织的政治引领功能。

水泉村的党群服务中心，正好建在村民聚居区中心，村民们几步路就到了，办事、休闲都很方便。

这里不仅是村“两委”开会、议事的场所，更是集党员活动、便民服务、政策咨询、教育培训、文化娱乐于一体的综合窗口。

谈及党群服务中心的“升级”，水泉村村民连连称赞。

“不但修得漂亮，而且功能完善，村里人也能享受‘一站式’服务，方便极了！”师广耀说。

“每个月，镇里还给老人发放孝心基金、免费提供理发服务，大伙都很满意！”谢振甲立马接过了话头。

谢振甲所说的孝心基金，是寇店镇今年新推出的一项举措。

“党的十九大报告提出要健全农村老年人关爱服务体系，孝心基金就是要落实德治要求，激励广大村民向上向善、孝老爱亲。”寇店镇党委书记白凯介绍，该镇引导年满70周岁以上老人的子女每月25日前缴纳孝心基金，按照每100元镇政府补贴10元的标准，于次月初将子女上月缴纳的孝心基金和政府补贴一同发放至老人手中，旨在弘扬正能量、形成良好社会风尚。

经过两个月的试验，孝心基金已初步显现出放大效应。

“上个月，我们村有178位老人领到了这笔钱，这个月增长到了199人。”水泉村党总支书记王丰奇说，下月一定能突破200人，基本覆盖全村所有符合条件的70岁以上老人。

硬件提升了，各项“软服务”也在不断拓展。

如今，党群服务中心不仅增设了农村金融、电子商务等新经济服务平台，在产业发展上为村民提供方便，还建设了新时代“三新”讲习所、文化活动广场等，大大提升了村民文化素养和幸福指数。越来越多的村民开始习惯在每天闲暇时去党群服务中心，向孩子们讲村史、读书看报、跳舞休闲。

“现在明显感觉村里风气有了新变化。”王丰奇说，干部干劲足了、群众笑容多了，进一步坚定了大伙感党恩、听党话、跟党走的信心和决心。

一座党群服务中心的改造，真正使基层党组织阵地成为聚人气、聚民心、聚力量的平台，成了村里最热闹的地方、群众最愿意聚集的地方！（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李少红）